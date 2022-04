El 60% de los mayores de 15 años, no tiene empleo o no lo está buscando en el NEA, alertan

POSADAS. A días de un nuevo 1º de Mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, el economista del IERAL y la Fundación Mediterránea, Gerardo Alonso Schwartz explicó por qué los porcentajes de desempleos son tan bajos a nivel país y región, al tiempo que subrayó que en el NEA (Noreste Argentino), sólo el 40% de la población mayor de 15 años de edad, tiene empleo o lo está buscando.

Según el especialista, la tasa de desempleo que mide el INDEC “en todas las capitales de provincia y aglomerados urbanos de más de 200 mil habitantes”, sólo cuantifica como desempleados a las personas que no tienen trabajo y no lo estuvieron buscando en la semana previa al sondeo, lo que deja fuera del análisis, aquellos que estuvieron buscando trabajo y no lo consiguieron, a los subempleados y otros trabajadores fuera del mercado laboral formal.

De acuerdo con las últimas mediciones del INDEC, correspondientes al último trimestre del 2021, la tasa del desempleo era del 7% a nivel país, y “del 4,5% en la región”, contó Alonso Schwarz, quien insistió en que por la forma en que se analiza el dato, habría que considerar otros indicadores. “Podemos hablar de la tasa de actividad o la tasa de empleo. La tasa de actividad es la cantidad de personas que tiene empleo o lo están buscando sobre el total de la población mayor de 15 años. Ahí vamos a ver que sólo el 46% de la población (mayor de 15 años) es población económicamente activa. Y a nivel regional estamos en valores más bajos, del 40%.

“Eso nos muestra que hay muchas personas que no están buscando trabajo. Y por eso, tal vez, el desempleo sea tan bajo”, explicó.

Los motivos para dejar de buscar trabajo y el problema del subempleo y precarización laboral

En cuanto a las razones para un porcentaje tan alto de población que carece de trabajo y no lo busca, Alonso Schwarz consideró: “Tal vez algunos dirán que no están buscando trabajo porque tienen algún plan que los está subsidiando. Y por eso no tienen incentivos para buscar trabajo. Pero también es cierto, y creo que es lo más importante, hay muchos que se cansaron de buscar trabajo. Son los desocupados desanimados. Los que fueron a buscar una vez, dos veces, tres, cuatro, cinco, diez, veinte, treinta veces y en ningún lugar consiguieron trabajo. Porque no tienen la capacitación que requieren las empresas que están contratando. O porque, después de tanto tiempo, se han desanimado o han perdido la esperanza de encontrar. Es la problemática más difícil”, reflexionó.

“De hecho, en la región NEA es más importante la problemática de los subempleados que la de los desocupados. Son aquellos que consiguieron algún trabajo, en algunas condiciones, por menos de 35 horas semanales. No es full time, es alguna ocupación. Claramente, no cubren la canasta y no les permite conseguir el dinero suficiente para mantener a su familia”, describió Alonso Schwarz sobre el universo de quienes tienen trabajos precarizados o changas, que aparecen en las estadísticas del INDEC como “ocupados”.

Los números de Misiones, donde más de la mitad de los trabajadores registrados está bajo la línea de la pobreza

Por otra parte, Alonso Schwarz precisó que actualmente “tenemos 109 mil trabajadores registrados en el sector privado en Misiones. Y el máximo histórico fue en agosto del 2015 con 115 mil”, sostuvo.

“En cuanto a la canasta básica y el salario promedio, estamos lejos todavía de cubrirla”, comentó el economista sobre el dato conocido recientemente que muestra que, en el NEA, el promedio salarial en el empleo registrado del sector privado no alcanza a cubrir la Canasta Básica Total o Canasta de la Pobreza.

Cabe subrayar que según datos oficiales del Ministerio de la Producción, el promedio salarial de los trabajadores registrados privados en Misiones fue de $62.548 en noviembre pasado, cuando la Canasta de la Pobreza estaba en los $73.917. En otras palabras, más de la mitad de los trabajadores registrados del sector privado de Misiones, no alcanzaban a cubrir la Canasta Básica de dos personas adultas y dos niños en edad escolar. Es decir, está por debajo de la línea de la pobreza.