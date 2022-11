“El yaguareté está casi extinto en Chaco y en Misiones hay unos 100 animales”, señalan

POSADAS. Los yaguareté Mbareté (hembra) y Qaramta (macho) se aparearon con éxito y la primera dio a luz a cachorros el 24 o 25 de septiembre, los cuales fueron trasladados de regreso a unos corrales enormes que tiene la fundación Rewilding Argentina en el parque nacional del Iberá, donde los cachorros y su madre pueden ser criados sin contacto humano y sin que dejen de alimentarse cazando presas vivas, lo que es esencial para su reintroducción en un hábitat salvaje, según explicó al Noticiero de MisionesCuatro, Sebastián Di Martino, el director de conservación de la citada fundación.

“Hace rato que estamos trabajando en traer de vuelta el yaguareté a Corrientes, que es una especie que se extinguió en la provincia, hace más de 70 años. Y hace 10 años que tenemos un proyecto de reintroducción que es complejo, pero nos está yendo muy bien. Hace dos años en enero del 2021, liberamos los primeros ejemplares en el Parque Nacional del Iberá”, detalló Di Martino, al tiempo que añadió que “sabemos que ahora hay 13 animales viviendo ahí”.

En cuanto a Mbareté “es una de las hembras que nació en Iberá, en el centro de reintroducción, unos corrales muy grandes. Sus padres eran animales de cautiverio, que no iban a poder ser liberados. Pero como ella nació y se crió en unos corrales muy grandes, sin contacto humano, sí tiene la posibilidad de ser liberada. Pero lo que hicimos, hace 7 meses, es llevarla al Impenetrable y liberarla donde tenemos otro centro de reintroducción más nuevito, y la cruzamos con Qaramtá”, describió el referente de Rewilding Argentina.

Yaguareté Qaramtá, el último de El Impenetrable

Qaramtá el último yaguareté salvaje del Impenetrable

Este ejemplar, Qaramtá, “es el último animal silvestre que vive en el Parque Nacional el Impenetrable. Tan terrible es la situación del yaguareté en Chaco, donde no está extinto, pero prácticamente (lo está) Un macho solitario. Lo que hacemos es llevar hembras y hacerlo aparearse para que no se pierdan sus genes. Yporque no existen hembras (allí) hasta donde sabemos. Logramos juntarlos con Mbareté, y lo tenemos que hacer entrar a él en esos corrales. Por suerte, quedó preñada, y el 24 – 25 de septiembre, tuvo dos cachorritos. Y hace una semana, capturamos a esos cachorros y los volvimos a llevar al Iberá donde serán liberados”, precisó Di Martino a este medio.

“La idea de todo esto es que la población de yaguaretés sigua aumentando en Iberá. Y sobre todo, tenemos que aumentar la variabilidad genética. Estos dos cachorritos llevan genes nuevos para la población del Iberá. Es una movida compleja pero el yaguareté está en una situación tan crítica, extinto en Corrientes aunque reingresando y casi extinto en Chaco y hay que realizar estas medidas extremas”, argumentó Di Martino, quien informó que habría unos 200 ejemplares en todo el país.

“En Misiones hay unos 100 animales y en la selva de Jujuy, unos 120 – 150. O sea que en Argentina hay unos 200. Y en Chaco, Formosa y Santiago, se estima que quedan unos 15 animales. Sólo se vieron machos solitarios”, informó el referente de Rewilding.

Qaramtá captado por cámaras en El Impenetrable

Todavía no cuentan con permisos para liberar yaguaretés en Chaco

Consultados sobre los motivos por los que no dejaron a Mbareté en el Iberá, Di Martino explicó que aún no cuentan con permisos del gobierno. “Empezamos un proyecto para reintroducirlos, pero no están los permisos otorgados. Así que no hay posibilidad de liberar animales. Esperemos que la Administración de Parques Nacionales los otorgue pronto. Ahí sí vamos a poder empezar a dejar animales allí. De todas formas hay otros animales en corrales silvestres, algunos hijos de Qaramtá, que esperan su turno de liberación una vez que se apruebe el proyecto”, reveló Di Martino.

En cuanto a la logística importante de trasladar a animales de provincias diferentes para el apareo, Di Martino comentó que en Corrientes y Chaco “tenemos la infraestructura, estos corrales grandes y complejos para poder liberar este macho silvestre y que la hembra siga quedando en el corral. Hay que construir una infraestructura muy grande. En Misiones sería interesante empezar a hacer esto, aunque la población está más saludable. En Yabotí y Salto Encantado, al sur y al este (de Iguazú), la situación es crítica: sólo se han visto machos solitarios. Es una especie en peligro crítico. Está tan necesitada de medidas de conservación, que muchas veces hay que hacer estas cosas que parecen extremas, pero que es lo necesario para salvar una especie tan amenazada”, subrayó Di Martino.

yaguarete mbarete de cachorra junto a su madre en el Parque del Ibera

Los motivos de la declinación de la especie en Argentina y la nueva amenaza china de los yaguaretés

Por último, Di Martino se refirió a “la declinación del yaguareté” en Argentina, un proceso que lleva décadas, y que está relacionado a la matanza de animales y el avance de la agricultura, con la consabida pérdida del hábitat de la especie.

“Hasta 120 años atrás, el yaguareté llegaba hasta el norte de la Patagonia. Se redujo en más del 95% (su territorio en el país), por la caza, porque el yaguareté genera conflictos con la ganadería”, detalló el conservacionista. Además, Di Martino contó que se los cazaba por la piel “y ahora, en Bolivia y Brasil, hay problemas con medicina china, que usa partes de animales. Usan mucho colmillos y partes óseas de los tigres, pero como los tigres están amenazados, ese mercado se está corriendo a América buscando partes de yaguareté”, reveló.