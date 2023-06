Gustavo Valdés: “Estamos ante el peor gobierno de la historia democrática”

Foto ilustrativa de la web

CORRIENTES. Durante una entrevista con Radio Sudamericana, el Gobernador Gustavo Valdés abordó diversos aspectos de la situación social, política y económica de Argentina, y cómo esto afecta a la sociedad correntina. El funcionario señaló que el contexto económico complejo hace difícil hablar de política, ya que el malhumor social se debe a los altos índices de inflación y la difícil situación económica del país.

“Nosotros estamos permanentemente atentos y acelerando el nivel de incremento salarial que habrá a futuro sin dudas, porque estamos mirando el ingreso de la provincia y cuánto tenemos”, expresó.

El Gobernador destacó que la prioridad en estos tiempos son los sueldos de los empleados públicos, tanto activos como pasivos. “Tenemos solidez económica, fiscal, tenemos recursos y por supuesto que la prioridad es el sueldo de los empleados públicos tanto activos como pasivos”, remarco.

“Hoy estamos mirando un dólar a 500 pesos, pero hay 15 tipos de dólares. No hay un plan económico y tenemos tarifazos que nos van a llegar que nos están aplicando desde Buenos Aires. Vamos a tener un incremento en la tarifa energética importante para el mes que viene”, adelantó.

Valdés también se refirió a la paralización de las obras de la autovía sobre la Ruta 12 y criticó al Gobierno Nacional por abandonar este proyecto. Según el Gobernador, las empresas encargadas de la construcción no han recibido pagos y han pedido gestiones sin obtener respuestas satisfactorias.

“No hay pagos, deben mil millones y están dispuestos a seguir, pero piden gestiones y se gestiona, no hay respuestas, pero no hay peor sordo que el que no quiere oír”, dijo.

El Gobernador correntino destacó la discriminación que percibe por parte del Gobierno nacional y afirmó que el modelo de provincia que han establecido tiene un objetivo a 10 años que busca el beneficio de los correntinos. Al ser consultado sobre si la situación cambiará después del 10 de diciembre, Valdés expresó que cree que estamos ante el peor gobierno de la historia democrática y que es necesario un cambio para mejorar la situación.

““Yo creo que estamos ante el peor gobierno de la historia democrática, sin dudas salvo que venga otro peor gobierno creo que tienen que cambiar y tiene que cambiar para bien”, opinó.

En relación a los salarios de los estatales, Valdés aseguró que seguirán aumentando los sueldos de los empleados públicos, pero reconoció que la situación se está volviendo difícil debido al impacto de la inflación. El Gobernador afirmó que es necesario tener un gobierno que esté constantemente atento a los aumentos de precios y al poder adquisitivo de los ciudadanos.

“Se está poniendo difícil, nosotros por eso tenemos la atenta mirada y lo que no me pasó nunca, dos meses de seguido tuve que subir los sueldos para amortiguar el impacto encima por encima de lo pactado, lo teníamos pactado y tuve que meter escalonadamente aumentos de sueldo y así lo voy a hacer. Hoy es muy difícil tener una paritaria cuando uno sabe qué va a pasar el mes que viene, tenemos que tener la confianza suficiente de que tenemos un gobierno que va a estar permanentemente mirando la suba de productos de cuánto ganamos, de cuánto cobramos”, afirmó.

Finalmente, en cuanto a los docentes autoconvocados, Valdés sostuvo que muchos de ellos tienen una visión política y responden a intereses partidarios. Aunque reconoció que nadie es perfecto, destacó la importancia de respetar los acuerdos pactados por los sindicatos que representan los derechos de los trabajadores.

“Por supuesto que nadie es perfecto y nadie estamos por encima de lo que pactó los sindicatos que son los que representan los derechos de los trabajadores, los autoconvocados evidentemente cuando vimos estuvimos en Saladas había gente que tiene un partido político, pero nosotros no vamos a la confrontación a tratar de atropellar como autoconvocado cuando sos de otro partido político”, cerró.