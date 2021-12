Habilitan ingreso al país mediante el paso fronterizo Santo Tomé-Sao Borja

Foto: Mapio. net

En el marco de las medidas de flexibilización de las fronteras, el Gobierno nacional habilitó este viernes un nuevo corredor seguro. Se trata del puente Internacional de la Integración, el paso fronterizo que une a la provincia de Corrientes con Brasil.

Mediante la Decisión Administrativa 1223/2021, publicada en el Boletín Oficial, se confirmó la medida: “Autorízase la apertura del Paso Fronterizo terrestre Santo Tomé (REPÚBLICA ARGENTINA) – Sao Borja (REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL) como corredor seguro internacional en la Provincia de CORRIENTES para el ingreso a la REPÚBLICA ARGENTINA”, señala el documento.

La Decisión Administrativa fue en respuesta a la solicitud presentada por el gobernador correntino Gustavo Valdés, quien había solicitado la apertura del paso fronterizo.

Los requisitos

Entre los requisitos de ingreso a la Argentina, en la normativa se estableció que las personas deberán haber completado el esquema de vacunación, por lo menos 14 días antes de su llegada al país y tendrán que presentar ante las autoridades provinciales la constancia de vacunación.

“Los turistas adultos tienen prohibido ingresar al país si no están vacunados”, aclaran.

También se exigirá una constancia de la PCR negativa en origen realizada dentro de las 72 horas previas al ingreso al país.

En el caso de los extranjeros no residentes, tendrán que contar con un seguro de salud Covid-19 con cobertura de servicios de internación, aislamiento y/o traslados sanitarios, para quienes resulten casos positivos, sospechosos o contactos estrechos.

En tanto, extranjeros no residentes, mayores de edad, sin esquema completo o sin vacunar, no podrán entrar al país. A excepción que lo disponga el Ministerio de Salud “cuando concurran especiales y acreditadas razones humanitarias que así lo ameriten, previa intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto”, explicaron.

No obstante, en alerta por la potencial propagación de la variante Ómicron, el Gobierno dispuso que aquellos viajeros que provengan de países de África -al igual que los argentinos mayores de 18 años que no estén vacunados o tengan incompleto el esquema- y extranjeros no residentes exceptuados del ingreso por contar con certificación consultar o similar, deberán realizar un aislamiento preventivo por siete días.

De esta manera, la provincia de Corrientes tiene habilitado cuatro corredores seguros: Paso de los Libres – Uruguayana; Santo Tomé – Sao Borja; Ituzaingo – Ayolas yAlvear- Itaqui.