Los casos de varicela en Paraguay ascienden a 400

Walter Villalba, el Coordinador Regional de Sanidad de Frontera, brindó una entrevista telefónica al programa “Otro Día Más”, que se emite por la radio Social Club 97.7, respecto al brote de varicela en la ciudad de Encarnación.

“Es una enfermedad muy contagiosa, en principio aclararle a la gente que el brote se ha circunscripto a un área cerrada del Colegio Militar, son 18 los casos confirmados, son todos en una franja etaria de 18 a 24 años. La vacuna contra la varicela en Paraguay se comenzó a poner en el año 2013, por lo tanto, estas personas no entran dentro del esquema de vacunación”, explicó el funcionario.



En ese sentido aclaró: “no hay una circulación comunitaria dentro Encarnación, si están confirmados 400 casos aproximadamente en todo Paraguay en lo que va del año. También hemos transmitido a los inspectores en Formosa. No hay ninguna alerta oficial de epidemiología en Paraguay, ellos están haciendo el seguimiento no solamente de los casos confirmados, sino de los nexos epidemiológicos”, detalló Villalba.