Misiones en el top-3 del ranking de transferencias no automáticas en el NEA, Chaco la más favorecida

BUENOS AIRES. Según un informe fiscal construido en base a datos oficiales, la provincia de Misiones recibió en marzo, $24.854 millones de pesos del Estado nacional por las llamadas transferencias automáticas, y otros $3.967 millones por transferencias no automáticas, vale decir, las transferencias que son discrecionales.

Con estos números, la provincia quedó tercera en el Norte Grande, en el ranking de las transferencias no automáticas, sólo superada por Chaco y Corrientes, que recibieron $11.631 millones y $4.096 millones, respectivamente, por este ítem en el mes de marzo.

En cambio, por las transferencias automáticas, Misiones está en el fondo de la tabla, séptima entre diez provincias. De acuerdo con el Reporte Fiscal del Norte Grande, una iniciativa conjunta de la consultora Politikon y del portal Región Norte Grande, sólo tres provincias en el NEA y el NOA, recibieron menos transferencias automáticas: esas fueron Jujuy (8ª con $20.948 millones), Catamarca (9ª con $20.010 millones) y La Rioja (10ª con $15.159 millones)

En el otro extremo del ranking, las provincias del Norte Grande que más transferencias automáticas percibieron en marzo, fueron Chaco (1ª con 37.072 millones), Tucumán (2ª con 35.071 millones) y Santiago del Estero (3ª con 30.476 millones)

Jorge Capitanich (gobernador de Chaco) y Eduardo De Pedro (Ministro del Interior)

Chaco, la provincia “privilegiada” del Norte Grande

Curiosamente, la provincia gobernada por el ultrakichnerista Jorge “Coki” Capitanich, fue la que más dinero percibió por transferencias automáticas y no automáticas en el pasado mes, entre las del NEA y NOA. Además, Chaco tuvo un crecimiento real interanual del 198,2% en las transferencias no automáticas. Fue la provincia con mayor aumento en las transferencias no automáticas del país.

De acuerdo con el informe de Región Norte Grande, en marzo, el bloque regional del Norte Grande consolidado captó un total de $ 267.113 millones (+108% interanual nominal y +1,5% real) con una participación del 34,2% de la distribución total.

En las diez provincias de la región se observan subas. Sin embargo, existen considerables desvíos en las mismas: en una punta, Catamarca tuvo la mayor tasa de crecimiento real con 2,5% interanual. Mientras que Misiones registró el menor incremento (0,7%), siendo la única provincia de la macrorregión con subas inferiores al punto porcentual.

Respecto de las transferencias no automáticas de marzo 2023: las provincias que conforman el Norte Grande Argentino recibieron un total de $ 42.143 millones por este concepto (29,2% del total distribuido), exhibiendo una suba real del 45,5% real, la primera desde agosto 2022.