Nación no actualiza los montos del Fonavi desde 2019 y “si esto sigue así los institutos de vivienda provinciales van a desaparecer”

APÓSTOLES La falta de actualización de montos en el costo del metro cuadrado de viviendas y en el Fonavi (Fondo Nacional de Vivienda) son dos de los principales planteos que vienen formulando desde el Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico), según reveló este martes, Lizardo González, el interventor del citado organismo correntino

De acuerdo con el funcionario, este problema afecta a todos los institutos provinciales de viviendas, por lo que estimó que todos los titulares de estos organismos –en Misiones, el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional- vienen formulando este reclamo en el Consejo Nacional de la Vivienda. La responsabilidad de la actualización recaería en el Presidente Alberto Fernández, que debe firmar un decreto con tal fin.

En diálogo con la radio FM Social Club 97,7 de Apóstoles, González se mostró preocupado por la falta de actualización del costo del metro cuadrado de vivienda “que no reflejaba la realidad del contexto que hoy vive el país. El valor era irrisorio, y uno de los planteos que se venía haciendo desde todos los IPV (institutos provinciales de Viviendas) y uno de los anuncios del ministro (de Desarrollo Territorial y Hábita Santiago Maggiotti) es que están por dictar una resolución estableciendo el valor real del metro cuadrado de vivienda. Eso va a aliviar a todas las jurisdicciones”, comentó González, en la entrevista radial.

La falta de actualización de los montos del Fonavi durante toda la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner

Sin embargo, más grave aún es la falta de actualización de los montos del Fonavi desde 2019, cuando asumieran el gobierno, el Presidente Alberto Fernández, y su Vice Cristina Kirchner. “El otro planteo en el Consejo Nacional de la Vivienda es que los fondos que el Fonavi que Nación distribuye a todos los IPVs del país. Tienen un sistema que se establece por el valor de todos los combustibles que el gobierno nacional no está actualizando desde 2019”, señaló el funcionario correntino.

Al respecto, González explicó que el Presidente Alberto Fernández “tiene que establecer por decreto la actualización y no lo está haciendo. Entonces está habiendo un problema muy serio y grave, porque no se están actualizando los montos que reciben los IPVs”, recalcó el funcionario.

A modo de ejemplo, el interventor del Invico reveló que en Corrientes “en 2022 se recibieron $142 millones para el Fonavi. Un año después, recibimos $142 millones. Esas asimetrías también fueron planteadas al Consejo Nacional de Vivienda. Ojalá se pueda revertir”, enfatizó González.

“Si esto sigue así los institutos de vivienda provinciales van a desaparecer porque no van a tener sistema de fondeo y no se van a poder realizar más viviendas, no vamos a tener fondos ni para viviendas ni para infraestructuras. En todas las jurisdicciones pasa lo mismo”, sintetizó González sobre la problemática que estarían atravesando los institutos provinciales de viviendas en todo el país.