Nuevo mandato de Lula en Brasil: “Lo que no quiere la sociedad es que aplique una teoría de mercado similar a la de Argentina y Venezuela”

POSADAS. Este 1º de Enero, Luis Inácio “Lula” Da Silva, asumirá como presidente de la República Federativa del Brasil por tercera vez en una ceremonia de la que no participará el presidente saliente Jair Bolsonaro, una actitud inédita en tiempos de democracia, que no ayuda a pacificar a una sociedad profundamente dividida y el politólogo Gustavo Cardozo consideró que por estos momentos “hay mucha expectativa y mucha incertidumbre” por lo que pueda ocurrir con el nuevo gobierno de Lula y el Partido de los Trabajadores.

En diálogo con La Semana de MisionesCuatro, Cardozo se refirió a la inminente asunción de Lula Da Silva como presidente del Brasil. “Hay bastante expectativa de la facción lulista, por un cambio de gobierno muy esperado. Y por otro lado, buena parte de la población lo ve con un panorama sombrío. Un porcentaje pequeño está haciendo vigilia frente a los cuarteles, pidiendo que intervengan. Me parece que va a ser una situación complicada para Lula en esta nueva etapa del Brasil. Hay mucha expectativa y mucha incertidumbre”, sintetizó Cardozo, en diálogo con este medio.

Asimismo, el analista confirmó que antes de dejar el gobierno, Bolsonaro realizó cambios en la cúpula militar brasileña. “Bolsonaro es un ex militar y hay que ver qué impacto tiene (ese cambio en las jefaturas)”, acotó.

En lo que respecta al próximo gobierno, “Lula va a tener un congreso dividido en el que no tendrá mayoría. Y va a estar limitado en la habilitación del Presupuesto 2023-2024”, detalló el analista. Y agregó: “La idea del bolsonarismo es minarle el campo a Lula en lo económico y político para poder retornar en las próximas elecciones”.

Por otra parte, Cardozo consideró preocupante que Bolsonaro no asista a la ceremonia de cambio de mando, imitando lo que hiciera Cristina Kirchner en 2015, cuando no le entregó el bastón de mando y la banda presidencial al entonces mandatario electo, Mauricio Macri.

El presidente saliente que no estará en el acto de asunción del entrante, como CFK en 2015

“Bolsonaro no va a estar en la asunción de Lula, es una imagen muy fuerte que no se dio nunca antes en la época de la democracia en Brasil. No es una acción de pacificación democrática, que es lo que necesita el país en estos momentos”, comentó el analista.

Al tiempo que advirtió que existe riesgo de un golpe de Estado. “No hubo hechos de violencia, pero sí un trabajo silencioso (de los seguidores de bolsonaro) en las redes sociales solicitando que intervenga el Ejército, planteando que hubo fraude y no reconociendo al nuevo gobierno de Lula. Es un potencial conflicto en Brasil”, planteó.

“Es un hecho que preocupa que gran parte de la población no quiera que Lula asuma. Y que quiera un cambio de gobierno por la fuerza, no de manera democrática”, recalcó Cardozo, en diálogo con este medio.

Brazil’s elected President Luiz Inacio Lula da Silva meets Argentina’s President Alberto Fernandez in Sao Paulo, Brazil, October 31, 2022. REUTERS/Carla Carniel

“Lula quiere buscar poner un manto de tranquilidad en los mercados, pero viene golpeado por la corrupción”

Con respecto al perfil de gestión que quiere imprimirle Lula Da Silva a su tercer gobierno, Cardozo explicó: “acaba de formar su gabinete, trayendo tranquilidad, la idea es salir a tener más protagonismo a nivel internacional. Bolsonaro se enfrentó bastante con China que es el principal socio comercial de Brasil”, detalló el analista.

En cambio, Lula “propuso crear una OPEP (organización de estados petroleros) pero de la protección ambiental, siendo Brasil uno de los países con mayor biodiversidad (del mundo) Quiere jugar un rol protagónico en esto de la Economía Verde. Y está tratando de encontrar nichos donde Brasil retome protagonismo internacional, pero sin confrontar”, reveló Cardozo. Y añadió que el líder del PT busca “retomar el diálogo con los países del Mercosur”.

Después de la deficiente gestión de la pandemia del coronavirus por parte de Bolsonaro, sumado a sus agresiones verbales al gobierno de China, “Lula quiere buscar poner un manto de tranquilidad en los mercados. Pero viene golpeado por la corrupción. Y está rodeado de funcionarios acusados de corrupción”, aclaró Cardozo.

La sociedad no quiera que la economía vire en Brasil, a un modelo kirchnerista-chavista

Sobre lo que espera la sociedad brasileña y el empresariado del vecino país, Cardozo fue enfático: “Lo que no quieren es que Lula aplique una teoría de mercado similar a la de Argentina y Venezuela. Hay mucha incertidumbre y los sectores empresariales están preocupados por las políticas de Lula y esperan que de una señal fuerte de que no va a cambiar la política económica y que Brasil no va a ir a un modelo (kirchnerista-chavista)”, insistió el analista.

Por último, Cardozo remarcó que la inestabilidad económica y política son muy altas en Brasil, inclusive, con reclamos para que las Fuerzas Armadas depongan al gobierno de Lula. “Hay personas que se siguen manifestando, señalando que hubo fraude, sobre todo en los estados del norte, donde hay más pobreza. El movimiento antilulista proviene del sur, que es más fuerte económicamente y que no están contentos con el regreso del PT al poder, muy golpeado por los casos de corrupción”, explicó el analista.

“El golpe de Estado está latente. Hay mucha gente está pidiendo la intervención de las fuerzas armadas y que acamparon frente a los cuarteles y no se movieron desde las elecciones. Rezan por Brasil”, contó Cardozo sobre el perfil cristiano-evangelista de esta facción bolsonarista. Un golpe de Estado en Brasil sería “muy grave” y “lo expulsaría automáticamente del Mercosur. Pero (en Brasil) hay inestabilidad política y económica”, remató.