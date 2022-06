Paso de los Libres: hay filas de camiones varados por la escasez de gasoil

PASO DE LOS LIBRES. La crisis del gasoil y la escasez del combustible en general está generando enormes inconvenientes en el transporte de cargas internacional en el paso internacional que une a Uruguayana (Brasil) con Paso de los Libres (Argentina) según informó a MisionesCuatro, el periodista correntino Mario Feu.

En diálogo con el periodista Eduardo Pérez, para el programa TVA de MisionesCuatro, Feu describió la situación como crítica, y puso de relieve las largas filas de camiones varados en la zona del Cotecar (Complejo Terminal de Cargas) por el que indefectiblemente deben pasar tanto los camiones que ingresan a la Argentina como los que se dirigen a Brasil.

“La situación de la carencia afecta tremendamente al transporte, sobre todo al internacional. Eso se nota mucho en zona de frontera. Muchas estaciones directamente no atienden a los camioneros porque no tienen combustible. Como no pueden entrar a la ciudad, es un problema”, describió Feu. E insistió: “Más allá de los anuncios del gobierno (de importar) no se ve que haya abastecimiento de gasoil”.

La situación de la escasez de gasoil queda de manifiesto en las filas de camiones varados en el Complejo Terminal de Cargas (CoTeCar), dependiente del Ministerio del Interior, “donde indefectiblemente tienen que entrar los camiones que van a Brasil y los que ingresan a Argentina. Ahí ves la fila de camiones varados por la falta de combustible”, contó Feu.

Este problema no sólo golpea a los camiones argentinos, sino también a los brasileños, que “necesitan cargar de nuevo. A lo mejor pueden avanzar unos kilómetros, pero se quedarán en Monte Caseros”, dijo el periodista.

“El problema de la falta de gasoil es en todo el país, excepto en la zona patagónica. Ya es insostenible esta situación”, analizó Feu, insistiendo en que, a la fecha, no se ve que haya cambiado nada al respecto tras el anuncio del 1 de Junio del Jefe de Gabinete Juan Manzur, respecto de la supuesta importación de emergencia de gasoil.