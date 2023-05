Foto: Getty Images

BUENOS AIRES. Las ventas por Ahora 12 a nivel nacional, durante el primer trimestre del 2023, fueron por $ 575.580,4 millones y exhiben una caída del 2,8% real frente a igual período del 2022. Sin embargo, en esta retracción inciden los descensos observados en CABA y provincia de Buenos Aires, que por su alto volumen dentro de la facturación total empujó a la baja el total nacional.

Pese a ello, los datos brindados por la Secretaría de Comercio de la Nación referido a este programa, según publicó el portal Región Norte Grande, alarman por el altísimo crecimiento de las ventas de alimentos, bebidas y productos de higiene y limpieza.

Esto refleja la necesidad de cada vez más familias de financiar en cuotas la compra de productos de primera necesidad y alta rotación, que no pueden costear con efectivo y que deben financiar a través de las tarjetas de crédito. Esta compra en cuotas de artículos que no son bienes durables, se hizo aún más pronunciada en los primeros tres meses del año por el fenomenal avance de la inflación.

Si bien el volumen de facturación de estos productos sigue siendo minoritario sobre el total de venta, su crecimiento es alarmante. En todo el país fue por $ 7.256 millones y representó el 1,3% de la facturación total en el país, pero en igual período del 2022 representó apenas el 0,6%.

Así, el crecimiento interanual, en términos reales (una vez descontada la inflación del período) fue del 118,7% para este rubro, en promedio. Además, las operaciones de compra de estos rubros fueron 403.861, cuando en el primer trimestre del 2022 habían sido por 250.817 (+61%). El ticket promedio de compra de estos productos pasó de $ 6.565 en 2022 a $ 17.967 en 2023.

Las provincias del Norte Grande no escaparon a esta realidad. Si bien hay particularidades en cada una de ellas todas fueron en la misma línea que la conducta nacional.

En el caso de Misiones, las ventas totalizaron $ 28,1 millones. Esto representa un alza del 238,2% real participando del 0,7% del total provincial. Las operaciones subieron 70,7% y el ticket promedio fue de $ 36.032, contra $ 9.231 del 2022. Es decir, el ticket promedio creció un 390,33%. No obstante, Misiones no fue la provincia con mayor crecimiento de este tipo de consumo corriente, financiado a tasas siderales, aunque ciertamente no fue la de menor incremento.

En el extremo del ranking aparece Catamarca: durante el primer trimestre 2022 las ventas de alimentos, bebidas y productos de higiene y limpieza habían totalizado $ 0,5 millones, pero se incrementaron a $ 18,4 millones en 2023 registrando así un incremento real del 1.699,7%. La participación de este rubro sobre el total de ventas pasó del 0,1% al 1,7%. A su vez, las operaciones crecieron 614,3% (de 70 a 500) y el ticket promedio de compra pasó de $ 7.300 de 2022 a $ 36.716 en 2023.

En Chaco la facturación de este rubro creció 543,1% real interanual (de $ 2,3 millones a $ 30,5 millones) y el nivel de participación sobre el total pasó del 0,1% al 0,4%. Las operaciones se incrementaron en 234,1% (fueron 979) y el ticket promedio pasó de $ 8.014 a $ 31.159.

En Corrientes se facturó $ 55,6 millones por este rubro: +103% real. El nivel de participación fue del 1,2% (era 0,7% en 2022) Pese a ello, las operaciones cayeron (-34,6%). Por ende, hay un fuerte salto del ticket promedio: de $ 4.806 a $ 29.946 en 2023.

En Formosa las ventas crecieron 293,7% real por un total de $ 21,4 millones y la participación pasó del 0,4% al 1,4%. Las operaciones crecieron 55,9% y el ticket promedio creció de los $ 6.920 de 2022 a $ 35.223 de 2023.

La facturación en Jujuy fue de $ 48,5 millones, creciendo en un nivel menor que las anteriores: +95,4% real interanual. Su participación fue del 1,3% contra el 0,8% de 2022. Y las operaciones se alzaron un 46,9% y el ticket promedio saltó de $ 5.277 a $ 14.056.

En La Rioja se facturó $ 3,8 millones por este rubro registrando un crecimiento real de 886,3% interanual. Así las operaciones presentaron suba de 408,3% y el ticket promedio pasó de $ 16.243 a $ 62.645.

En Salta la facturación se incrementó 88,9% y fue por $ 108,5 millones; la participación sobre el total fue del 1,2%. Por su parte, las operaciones crecieron 20,6%. $ 16.298 fue el ticket promedio cuando en 2022 fue de $ 5.177.

En Santiago del Estero el crecimiento real fue del 758,4% real interanual con una facturación por $ 6,7 millones, y las operaciones crecen 218,8%. El ticket promedio saltó a $ 66.107 tras haber sido de $ 11.969 en 2022.

Finalmente, en Tucumán se observa el mayor volumen. La facturación del rubro de alimentos, bebidas y productos de higiene y limpieza fue por $ 688,6 millones y creció de manera leve (1,8% real interanual) aunque partía de una base muy alta: en 2022 concentró el 4,5% del total provincial y bajó al 3,9% en 2023. Sin embargo, las operaciones crecieron (6,8%) y el ticket promedio pasó de $ 9.085 a $ 17.470.