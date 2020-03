Retenciones: el agro del NEA-NOA sigue en pie de guerra

CAPITAL FEDERAL y TUCUMAN. El campo no hará, por el momento, una medida de fuerza a la espera de la negociación que abrió este jueves con el ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, ante la intención del gobierno de subir las retenciones a la soja del 30 al 33%.

En una reunión que duró más de dos horas y media, la Mesa de Enlace y el funcionario nacional hicieron una revisión de los derechos productos por productos. La agrupación que integran la Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Federación Agraria Argentina rechazaron aplicar el incremento de las retenciones.

De acuerdo con el portal RegionNorteGrande, Basterra dijo que el presidente Alberto Fernández no hará un anuncio en la línea de la suba el próximo domingo, en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, pero sí señaló que se está trabajando para cambiar el esquema. Quedó en hablar con otras áreas del gobierno ante planteos de los ruralistas para aplicar bajas en las retenciones y responder el martes en otra reunión. Se puso sobre la mesa así hacer una revisión de productos que le interesan a ambas partes.

Las declaraciones de la Mesa de Enlace

“La posición de la Mesa de Enlace fue unánime, firme, de no avalar ningún tipo de aumento de las retenciones. Eso no anima a tener más hectáreas sembradas. Necesitamos una política crediticia, de desarrollo rural y no focalizarnos en un impuesto”, dijo Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro. “El ministro propuso el aumento al 33% en la soja, nosotros nos opusimos totalmente”, agregó el dirigente, según La Nación.

“El ministro va a consultar”, dijo el dirigente. Así, se abre un compás de espera hasta otro encuentro el próximo martes. Según trascendió, en la mesa de negociación, entre otros temas, está una posible segmentación por escala de productos. Esto el gobierno ya lo tendría definido mientras espera si la Mesa de Enlace lo acepta.

Cierre del registro de exportaciones y malestar en el Norte Grande

El martes el gobierno cerró el registro para exportar de todos los granos. Según pudo saber el mismo medio, este viernes habrá una reapertura parcial para algunos productos de economías regionales, pero seguirá suspendido para la soja y sus subproductos, el maní, el girasol, el trigo, el maíz y el arroz.

“Por ahora las medidas de fuerza quedarían supeditadas a la nueva reunión que tengamos con el gobierno y la contrapropuesta”, dijo Carlos Achetoni, de FAA.

“A las bases les pido un par de días más a ver si logramos en esta negociación ajustar el número que necesitamos. Si no es así, vamos a tomar las medidas que venimos diciendo. Vamos a tomar medidas de emergencia. El esquema de retenciones está en análisis y no hay ningún número definido”, agregó Jorge Chemes, de CRA.

Cese de comercialización de granos

Pese a que la Mesa de Enlace no hará un paro por ahora, productores de Tucumán igual realizarán desde el lunes, y por una semana, un cese de comercialización que lanzados por ellos y que tendrá el acompañamiento de otras provincias del Norte Grande (NEA-NOA).

