Advierten que la variante Delta tiene el doble de riesgo de hospitalización

La variante Delta duplica el riesgo de hospitalización por coronavirus en comparación con la variante Alfa entre las personas no vacunadas o parcialmente vacunadas, de acuerdo con un nuevo estudio británico publicado este viernes.



La variante Delta se notificó por primera vez en la India en diciembre de 2020 y los primeros estudios determinaron que era hasta un 50% más transmisible que la variante Alfa, que había ganado predominio en todo el mundo y que fue identificada por primera vez en Kent, Reino Unido.



El estudio publicado en la revista The Lancet, es además la mayor investigación realizada hasta la fecha en el que se analizaron más de 40.000 casos de coronavirus de Inglaterra entre el 29 de marzo y el 23 de mayo de 2021.



Los investigadores informaron que el riesgo de asistencia a urgencias o de hospitalización fue 1,5 veces mayor para las personas infectadas con la variante Delta en comparación con la variante Alfa.



Gavin Dabrera, epidemiólogo del Servicio Nacional de Infecciones de Salud Pública de Inglaterra y uno de los autores principales de la investigación, señaló que el estudio confirmó los hallazgos anteriores de que las personas infectadas con Delta tienen una probabilidad considerablemente mayor de requerir internación que las que tienen Alfa.



Aclaró que la mayoría de los casos incluidos en el análisis no estaban vacunados o tenían una sola dosis inoculada.

Por su parte, Anne Presanis, una de las autoras principales del estudio y estadística principal de la Unidad de Bioestadística de la Universidad de Cambridge, sostuvo que el estudio puso de manifiesto que en ausencia de vacunación cualquier brote de Delta supondrá una carga mayor para la asistencia sanitaria que una epidemia de Alpha.

“La vacunación completa es crucial para reducir el riesgo de infección sintomática por Delta de un individuo, en primer lugar y, lo que es más importante, para reducir el riesgo de enfermedad grave e ingreso hospitalario de un paciente Delta”, alertó.