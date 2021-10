Afirman que las quemaduras afectan a 200.000 personas en Argentina

En el Día Latinoamericano de Prevención de Quemaduras, desde la Fundación Benaim advierten que “la transgresión” sigue siendo “el principal factor de riesgo” para este tipo de lesiones, las cuales afectan a unas 200.000 personas anualmente en la Argentina -la mitad de ellas en edad infantil- y que se intensifican a partir de la primavera y verano, con la exposición al sol para lograr una piel bronceada y el uso de pirotecnia.



“En esta época del año resulta imprescindible intensificar campañas de prevención de quemaduras: desafortunadamente a las causas comunes se agregan la mala exposición a los rayos solares y en poco tiempo, al llegar las fiestas, el mal uso de la pirotecnia”, explicón Alberto Bolgiani, presidente de la Fundación Benaim, institución especializada en la prevención y tratamiento de las quemaduras.



Para Bolgiani, el punto crítico de las campañas de prevención es “operar contra la tendencia a la transgresión”.

El especialista explicó que en la Argentina “los expertos estiman que unas 200.000 personas por año son víctimas de quemaduras, y la mitad de ellas corresponde a niños”.



También señaló que en los más pequeños las quemaduras más frecuentes son producidas por superficies calientes –como plancha, hornos, ollas o asaderas-, líquidos hirvientes o choque eléctrico.

Principales consejos para evitar quemaduras



• No cocinar, beber o llevar bebidas o alimentos calientes mientras se tiene un niño en brazos.



•Mantener líquidos y alimentos calientes lejos de los bordes de mesas y mesadas



• No usar manteles que los niños pequeños puedan tironear.



• Controlar la temperatura del agua del baño antes de la inmersión y de la comida antes de la ingesta.



• Bloquear el acceso a estufas o cocinas mientras están en uso.



• Mantener elementos que generan calor (planchas de la ropa o el pelo, por ejemplo), fósforos y encendedores fuera del alcance de los niños.



• Cubrir tomacorrientes y mantener cables fuera del alcance de los niños



• Jamás avivar el fuego con líquidos inflamables.



• No exponerse a los rayos solares entre las 12 y las 15 y utilizar siempre protección solar.



• Al usar pirotecnia: hacerlo en lugares despejados, nunca usar elementos de fabricación casera o comprados en negocios no autorizados, no apuntar en dirección hacia otra persona, nunca usar más de un producto a vez.