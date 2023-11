Alertan sobre récord mundial de casos de tuberculosis

Foto: OPS

La OMS (Organización Mundial de la Salud) alertó que en 2022 se registró un récord mundial de casos de tuberculosis, la infección que es causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis que se transmite por el aire de persona a persona.

Esta bacteria ha afectado a las personas desde al menos 9.000 años, pero actualmente se puede prevenir y curar.

En ese contexto, para saber más sobre esta enfermedad y de qué manera se puede prevenir, en el Noticiero Central de MisionesCuatro se consultó con la doctora Ana María Putruele, quien es Jefa de la División Neumonología en Hospital de Clínicas “José de San Martín”.

“La tuberculosis es una enfermedad producida por un bacilo, es una enfermedad infecciosa que data de muchos años atrás a descripciones, de que en las momias egipcias hay registros de alteraciones que podrían ser compatibles con esta enfermedad”, explicó.

“Ahora, en este año, en este siglo, ha pasado mucho tiempo y seguimos hablando de esta enfermedad que se llama tuberculosis. No ha desaparecido, es más, a raíz probablemente de múltiples factores involucrados en el desarrollo de esta enfermedad producida por el bacilo de Koch, que lleva el nombre por su descubridor, que le valió el Premio Nobel el haber descubierto en el año 1882 el bacilo”, detalló la médica.

Con respecto a la suba de los casos y tratamientos señaló: “a raíz de la pandemia, de los factores socioculturales, económicos, políticos y sociales, ha habido un aumento, no solo en nuestro país, sino en Latinoamérica y en el mundo, de esta enfermedad, porque las personas no han concurrido a realizar sus tratamientos, no hay controles”.

“El tratamiento existe, es efectivo prácticamente en el 100% de los casos, pero, si uno no tiene la medicación, no puede realizar el tratamiento. Si uno no concurre a los centros de salud, tampoco pueden indicarse estos tratamientos”, precisó la especialista.

Y continuó: “la vacuna es la BCG que se da al nacer y tiene una efectividad de un 50 a 60%, sobre todo sirve para la tuberculosis de localización en el sistema nervioso. Se están ensayando en el mundo nuevas vacunas, pero a ser una bacteria o un bacilo tan complejo, es difícil de obtener una vacuna altamente efectiva”.

“Hay varias líneas de investigación, pero todavía no existe una vacuna, sino que podemos dar que hay terapéuticas o tratamientos para prevenir la enfermedad. El tratamiento que es efectivo más del 95% de los casos si el paciente es adherente o cumple con todas las medidas que el médico le indica”.

En relación al contagio, explicó: “el factor es probablemente el bacilo que se aloja en el organismo, se contagia de persona a persona al toser, al estornudar, como son las enfermedades infecciosas en general. Sobre todo, por ejemplo, si en una casa conviven 5 personas y hay una que tose, que tiene sudoración nocturna, que tiene fiebre, que escupe con sangre, es un parámetro a tener en cuenta toda esa sintomatología porque se contagia de persona a persona”.

“Entonces vale la pena estudiar todo el grupo familiar, igual en el ámbito laboral, si estuvo todo el grupo, los que estuvieron por lo menos más de seis horas a nivel de mismo lugar, oficina o convivientes cercanos se deben estudiar”, detalló Putruele.

En esa línea agregó: “lo más importante para recalcar es que se cura, se trata, siempre y cuando el médico detecte esta enfermedad y el paciente concurra ¿Cómo se hace? Simple, radiografía de tórax, en los casos que radiografía de tórax no se ve nada, o se ve algo y sospecha, tomografía. Pero el primer método sería radiografía y el examen de la expectoración, a eso lo llamamos baciloscopía, en el cual se pueden determinar los bacilos”.