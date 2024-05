Autismo: seguimos pensando en ellos

Este 14 de mayo se realizará un Taller psico social para familiares de personas con autismo. Sera en el SUM del Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” planta baja. El objetivo es el mismo que se busca desde años, promover la aceptación y el aprecio a las personas con esta condición, que se sientan incluidas y por qué no empoderadas. Sobre esto daremos más información al final.

El Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo se celebra anualmente el 2 de abril desde 2008 y se implementó para sensibilizar a la población. A pesar de ello desde esa fecha se hace difícil ofrecer una visión global sobre el tema.

Los familiares de niños neuro divergentes cuentan con poca información, no saben cómo ayudarlos para que prosperen y se sientan aceptados y también empoderados. Hay folletería, hay información online, pero no hay agentes que contengan, escuchen y calmen la angustia de los padres o tutores.

Algunos estados cuentan con proyectos de educación inclusiva, medidas políticas que no llegan a concretarse por falta de formación de los educadores. Vaya entuerto para padres y madres que buscan estimular las potencialidades de sus hijos.

No hay datos oficiales en nuestro país, pero se estima que unas 500 mil personas presentan algún grado de trastorno del espectro autista, con mayor predominio en varones.

Misiones cuenta con la LEY XVII – Nro. 100 desde el 17 de mayo de 2018. Publicado en el Boletín Oficial, el 4 de junio de 2018. Vigente, de alcance general Id SAIJ: LPN0005524 y reglamentada en octubre de 2021, también adherida a la ley Nacional Nro. 27.043

Según reza el ARTÍCULO 2. De la ley provincial-Se considera persona con Trastornos del Espectro Autista (TEA) al conjunto de patologías que se caracterizan por alteraciones generalizadas en diversas áreas del desarrollo del individuo, principalmente en tres dimensiones: la interacción social, la comunicación y la presencia de intereses y actividades estereotipadas, que generan predominio de conductas repetitivas, e impiden y/o dificultan seriamente el proceso de entrada de un niño en el lenguaje, la comunicación y el vínculo social.

El objetivo de la ley es garantizar el diagnóstico, tratamiento y acompañamiento de las personas con Autismo en el sistema de Salud Público. Ahora bien, en este punto a pesar de las intenciones todavía hay falencias.

En declaraciones públicas a un medio local, el Licenciado en Psicología Nicolás Mazal, integrante del Instituto de Genética Humana indicó que “las personas diagnosticadas o aun no diagnosticadas con autismo no reciben tratamiento en el ámbito público”. No hay un espacio para tratamientos en el Hospital Central. SÍ suele darse en el ámbito privado.

Parte del problema radica allí ya que los más vulnerables económicamente pueden pasar toda su vida sin recibir diagnóstico y/o tratamiento.

Misiones, no cuenta con un registro de la cantidad de personas con TEA (Trastorno del Espectro Autista). Habría que relevar en centros de tratamientos específicos, pero aun así se tendría un registro incompleto de la realidad. Desde el Concejo Provincial de Discapacidad, su directora Tatiana Antúnez al ser consultada sobre el tema indicó “20.9% de la población con CUD (Certificado único de Discapacidad) 29.833 tiene una discapacidad mental, ahí entra tea y otras condiciones”.

Antúnez mencionó que “Las bases nominales están protegidas por ley, no se pueden compartir y por tener tantas características distintas no se pueden segregar tan fácil así, porque además si es información sensible no se puede almacenar por la ley de protección de datos personales”.

La Fundación de Apoyo a Padres de Hijos del Espectro Autista (FAPADHEA) también desconoce cifras. Si bien se abocan al mejoramiento de la calidad de vida de este importante número de personas, esta información no la reciben.

Los trastornos del espectro autista no tienen cura, pero sí tratamiento y es importante estar atentos a síntomas. En edades tempranas estar en contacto con los docentes y con la persona es sí que puede llegar a sentirse diferente.

El autismo no es patrimonio de los niños en la edad adulta también puede ser diagnosticado y es importante para eso recurrir al diálogo con profesionales. Según el Licenciado en Nicolás Mazal, “el diagnóstico indica que son personas que tienen dificultades en las relaciones sociales y/o cognitivas y que la detección es distinta en el adulto, es otro campo teórico”.

Mazal agregó que “cualquier persona que se sienta diferente, incómoda dentro de lo que es su lugar social o su propia imagen es bueno que consulte a algún especialista de salud mental para que lo pueda orientar”.

Vale recordar que el sitio Noticias. Perfil publicó en agosto de 2023 lo que le sucedía a Maju Lozano, actriz, comediante, conductora de radio y televisión, bajo el título “El caso Maju Lozano: autismo en la adultez”

La conductora fue diagnosticada dentro del Espectro Autista a sus 51 años. ¿Cuán frecuentes son los diagnósticos en mujeres y jóvenes? ¿Por qué no se habla de eso? www.noticias.perfil.com/noticias/ciencia/autismo-en-la-adultez-un-tema-invisibilizado.phtml

Por lo tanto, la capacitación para la detección temprana del Trastorno Espectro Autista es sumamente importante como también lo es hacer cumplir la ley. El taller psico social para familiares de personas con autismo se realizó hace dos años y en esta ocasión vuelven ante las urgencias de las personas con menos posibilidades económicas. Según datos del Ministerio de Salud Publica está previsto que se inicie a las 14hs y se extienda hasta las 16 hs en el sector Rosa Planta Baja, del SUM del Hospital Escuela. Es una actividad gratuita y sin inscripción previa.

El taller ayudará a las personas con TEA para las siguientes cuestiones:

-diagnóstico.

-realización de estudios complementarios.

-tratamientos terapéuticos.

-asesoramiento con trabajo social.