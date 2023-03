Brindan apoyo y contención a familiares y pacientes de lupus

POSADAS. Desde el grupo “Lupus Misiones” brindan apoyo y contención a familiares y pacientes de dicha enfermedad.

En diálogo con el móvil de MisionesCuatro, Cecilia Zegray, coordinadora del grupo “Lupus Misiones”, comentó de qué se trata la enfermedad, e invitó a aquellas personas que lo padecen a sumarse e integrar dicho espacio.

“Estamos trabajando para conformar en un futuro una asociación, por ahora venimos trabajando con un grupo de contención. En Misiones todavía no hay un registro de pacientes, pero somos bastantes, no podemos dar una cifra exacta”, comentó.

Asimismo, dijo que para el tratamiento de esta enfermedad hay un equipo interdisciplinario “porque el lupus es una patología que puede dañar cualquier parte de tu organismo. Son todos los especialistas que nos tratan, pero es el reumatólogo es el que diagnostica y lleva el control”, reveló Zegray.

Con respecto al lupus, explicó que “es una enfermedad crónica inflamatoria de las reumáticas autoinmune, lo genera el propio cuerpo. No es contagiosa, la falla está en el sistema inmunológico que no reconoce lo propio de lo externo. Entonces, no sabe diferenciar una bacteria de un virus de tus propias células, se produce auto anticuerpos que van dirigidos a los tejidos”.

“Hasta el día de hoy no se sabe la causa. En el mundo somos cinco millones y acá en Misiones se está viendo casos más frecuentes”, precisó la coordinadora de Lupus Misiones.

Con respecto al diagnóstico señaló: “es como toda enfermedad frecuente de difícil diagnóstico que vas a hacerte un análisis de sangre o un estudio específico y el médico va a saber que es lupus. Es un conjunto de estudios clínicos, exploración física, después el conocimiento del especialista para dar con el diagnóstico”.

Por último, dijo que las personas interesadas en contactarse con el grupo pueden hacerlo a través de Facebook: Lupus Misiones, en Instagram como lupusmisiones_ok, o bien al teléfono celular: 3764-868495.