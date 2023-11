Foto: iStock

Desde el LALCEC buscan generar conciencia sobre el cáncer de piel. En ese contexto, Rosaura Sfeir, la Presidente de Lalcec Posadas, recalcó la importancia de hacerse chequeos en los lunares y exponerse al sol en los horarios que son recomendados.

“Tratamos que la gente tome conciencia que el sol es acumulativo, es irreversible y a veces no nos damos cuenta que hoy tomo sol y no quiere decir que mañana voy a tener cáncer de piel. Pasan los años, puede pasar 10, 15 años, ahí es donde puede florecer el cáncer de piel”, explicó Sfeir al móvil de MisionesCuatro.

En ese sentido, recordó la importancia de hacerse chequeos en los lunares: “los lunares también hay que controlarse, no solamente en la cara, en los brazos, sino también en la espalda, si me pica algo la espalda me molesta, mostrar qué es lo que tengo. Podemos ver el tamaño que aumenta, que cambia de color, el espacio que puede tener un color de un lado al otro lado, eso es un llamado de atención”, precisó la Presidente de Lalcec Posadas.

Con respecto a la exposición al sol, señaló: “siempre decimos que tomar a las 8, hasta las 10 de la mañana, después descansarnos y volver a tomar a las 5 de la tarde. Siempre digo, me van a odiar los técnicos, no puede ser que los chicos o las chicas vayan a un entrenamiento a las 3 y media de la tarde a las 4”.

“Está hermoso todo el entrenamiento que hacen, pero no lo van a sentir ahora, dentro de 10 años van a tener el problema de un cáncer. Lo digo por experiencia porque tengo un hijo, después de 20 años, con un cáncer de piel. Siempre fue deportista, siempre a la hora de la siesta, y es bravísimo tener que decirle a un hombre ya de 50 y pico años, cuídate”, expresó Sfeir.

Y a modo de conclusión, exclamó: “nuestro sol no es lo mismo hace 20 años atrás. Hay que evitar la exposición a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde. Hay que cuidarse”.