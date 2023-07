Cuidado del cerebro y prevención de enfermedades: la importancia de actuar a tiempo

López Santi resaltó que “hablamos del cuidado del cerebro porque sabemos que cuando este tipo de órganos se deteriora, la capacidad funcional de la persona también se ve afectada”. En este sentido, la Federación Argentina de Cardiología promueve una serie de acciones comunitarias, que incluyen controles regulares de la presión arterial. “El objetivo es que el individuo mantenga una presión inferior a 14.9 o, de forma óptima, de 12.8”, señaló el experto.

El médico hizo hincapié en otros controles importantes, como “análisis de sangre para prestar atención a los niveles de azúcar y colesterol, al menos una vez al año”. Estos exámenes son fundamentales para detectar posibles factores de riesgo que podrían afectar la salud cerebral.

López Santi advirtió que el deterioro del cerebro puede verse acelerado por diferentes factores, como la falta de ejercicio físico y una dieta poco saludable. “Una persona puede tener un ACV por no hacer ejercicios físicos o tener una dieta alterada. Se despierta que no puede mover un brazo, la pierna o no puede hablar”, alertó.

En cuanto a la estimulación cerebral, el especialista destacó que “aprender cosas nuevas y mantener relaciones interpersonales” son formas efectivas de mantener el cerebro activo y sano.

El médico también abordó la problemática del envejecimiento de la población y su relación con enfermedades cerebrales como la demencia senil y el Alzheimer. “En el mundo hay 50 millones de personas con demencia”, afirmó, enfatizando en la necesidad de actuar tempranamente para contener los efectos de estas enfermedades.

Por otro lado, López Santi hizo un llamado a la concienciación sobre la hipertensión, ya que “en Argentina, un tercio de las personas hipertensas no saben que lo son y es porque no se toman la presión”. La enfermedad cerebral puede desencadenar una rápida degeneración del corazón, subrayó el médico.