Denuncia que le niegan medicación autorizada por el PAMI

POSADAS. “Soy un paciente crónico, preciso los remedios una vez por mes, me entregaba PROFE, es como el PAMI. El PROFE daba los remedios en el Hospital Baliña, yo tenía médico de cabecera, había una doctora que me atendía y era cabecera de muchos años, ella salió y quedé sin médico de cabecera”, relató José Luis Torres a Misiones Cuatro.

En ese sentido, agregó: “el PAMI me trasladó a PROFE. Los primeros días me daba la receta del PAMI, resulta que ahora no me quieren firmar la receta. No me quieren dar la receta y son autorizaciones del PAMI, esto está autorizado con fecha, ahora le buscaron la vuelta y me mandaron a esa dirección que no existe, aparte no tiene nombre de doctor, esa dirección no es”.

“Me están ‘envolviendo’ ya es la segunda exposición pública que hago”, expresó.

Torres explicó que los medicamentos que necesita es porque está en tratamiento por VIH: “desde 1998 tengo tratamiento crónico de HIV, no puedo cortar ninguno de estos medicamentos por mucho tiempo, porque estos retroantivirales se descomponen con el paso del tiempo, si no los tomás se corta el efecto”, contó el jubilado.

Dijo que en el PAMI no le dan respuestas y que hay muchas personas que están en la misma situación que él. Por ese motivo, pide al gobierno que “interceda” en el caso.

“Pido al gobierno nacional que se encargue bien por favor, porque faltan remedios, no sé si se echan a perder o se tiran. Me están enrolando como hace unos ocho años”, manifestó Torres.