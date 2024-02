El 98% de las nuevas infecciones por VIH son consecuencia de no usar condones

En la jornada previa al Día Mundial del Preservativo, que se celebra este martes, 13 de febrero, un informe de Argentina de AHF (AIDS Healthcare Foundation) reveló que solo el 17 por ciento de adolescentes y jóvenes usan siempre preservativos. En tanto que, según datos del Ministerio de Salud, entre las mujeres que optan por el preservativo vaginal, sólo el 30 por ciento utiliza siempre el peneano.

La organización señaló que, según estudios, el 98 por ciento de los nuevos casos de VIH en Argentina “siguen sucediendo por mantener relaciones sexuales sin protección”.

Entre 2020 y el 2021, la filial Argentina de AHF (AIDS Healthcare Foundation) –que instauró el Día Mundial del Preservativo hace 16 años– realizó una encuesta a 6.814 adolescentes y jóvenes y sólo el 17 por ciento respondió que utilizaba preservativo “siempre” en sus relaciones sexuales; el resto dijo “algunas veces” o “nunca”.

Otro trabajo, realizado por el Ministerio de Salud a partir de entrevistas con 842 mujeres usuarias de preservativo vaginal entre noviembre de 2022 y mayo de 2023 de la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Río Negro, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán, reveló que de ese universo sólo 3 de cada 10 usaban siempre preservativo peneano (29,9%); igual porcentaje respondió “nunca” y el 40 por ciento restante “a veces”.

“El 98 por ciento por ciento de las nuevas infecciones de VIH en Argentina son por no uso de preservativo durante las relaciones sexuales. Este es un porcentaje promedio que incluye a todas las edades y géneros”, indicó a Télam Miguel Pedrola, Director Científico para Latinoamérica y Caribe en AHF.

Infecciones de Transmisión Sexual, a la baja

Según el último Boletín N° 40 Respuesta al VIH y las ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) en la Argentina, entre 2012 y 2022, en los varones de entre 15 y 19 años hubo una reducción del 39 por ciento en la tasa de nuevas infecciones (casos cada 100 mil habitantes) en tanto en las mujeres de esa franja etaria disminuyó un 47,6 por ciento.

Las fuentes consultadas por Télam destacan que “la educación sexual integral (ESI) es fundamental, al igual que el comienzo de las consultas médicas en los inicios de la pubertad”, aunque advirtió que “si bien vemos que gracias a la ESI las y los adolescentes están cada vez más informados sobre la importancia del cuidado de su cuerpo y del uso de métodos anticonceptivos, todavía queda un largo camino por recorrer para que sea equitativa y accesible en todo el país”.

El paralelo, los más jóvenes siguen siendo los que más se infectan con VIH y otras ITS, el no uso de preservativo se observa en todas las edades; por ejemplo, en personas con 50 años o más.

No todas las infecciones se manifiestan en el cuerpo de forma temprana. Es decir, una persona puede estar cursando una ITS y no tener ningún síntoma o lesión visible y aún así transmitirla durante las relaciones sexuales sin método de barrera.

Hay infecciones que se pueden diagnosticar por medio de análisis de sangre como HIV, HBV, HCV, sífilis, herpes y otras que se diagnostican a través de estudios de secreciones como flujo u orina, por ejemplo chlamydia, gonorrea, tricomoniasis.

El virus de papiloma humano (HPV) también es una ITS que puede producir lesiones con diferentes tipos de riesgo y, si no se diagnostican a tiempo pueden volverse cancerosas. Por eso, especialistas destacan la importancia de realizarse controles ginecológicos y cumplir con el calendario nacional de vacunación.

Día Mundial del Preservativo

Impulsado e instaurado por AIDS Healthcare Foundation (AHF), el Día Mundial del Preservativo ya fue adoptado por más de 32 países. Este año el lema es “Siempre de moda”, con lo que se pretende “alentar a las personas a usar preservativo en todas sus relaciones sexuales, sin excepción, de principio a fin del encuentro, como una herramienta para disfrutar la vida sexual con libertad y seguridad”.