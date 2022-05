“El Cannabis tiene menos adicción que benzodiacepinas que se venden en farmacias”, señalan

POSADAS. Este jueves la Cámara de Diputados de la Nación sancionó el proyecto de ley que fija el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y del cáñamo industrial, que, de conseguir su sanción definitiva en el Senado, abre una nueva etapa en el desarrollo de la industria y la medicina derivada del Cannabis.

Al respecto, el programa Previa Informativa del Canal 8 – MisionesCuatro dialogó con el médico neurólogo Alejandro Andersson, un especialista en los cannabinoides y los endocannabinoides, quien celebró que el país, finalmente cuente con una “ley para regular las actividades” ligadas al Cannabis, que diferenció en “dos grandes campos”.

“Por un lado, lo que yo hago, el cannabis medicinal. O sea, utilizar los derivados de la marihuana como medicamentos, para diferentes cuadros, diferentes síntomas y enfermedades. Con diferentes fórmulas químicas y farmacéuticas”, describió Andersson.

En segundo lugar, aparece otro campo, “que la gente no conoce tanto y es que hay plantas de Cannabis, que las conocemos como cáñamos, más que ser ricas por su química, son ricas por sus fibras. Entonces podés fabricar sogas, telas, ladrillos, moldes de autopartes, biocombustibles, etc. Es otro mundo importantísimo pero complemente distinto”, precisó.

La reglamentación para la industria del cáñamo industrial y el cannabis medicinal

“Lo que se reglamentó ayer establece el marco regulatorio para la industria del cáñamo industrial y el cannabis medicinal”, insistió Andersson, quien destacó que la norma busca “establecer cuál es la cadena de producción, comercialización, exportación, de la planta del cannabis, la semilla y derivados para el uso industrial y medicinal”.

En esta línea, Andersson destacó que se “protege la actividad científica, el uso industrial y los cultivos de cannabis que tengan que ver con una cuestión médica o industrial, quedan exentos de las penalizaciones de las leyes que tienen que ver con el narcotráfico”.

Asimismo, el médico resaltó también que la norma que obtuvo media sanción en el Congreso, creo una “una agencia regulatoria de la industria cannábica, que se va a llamar, Aricame, cuya función va a ser regular la importación, exportación, cultivo, producción, fabricación, comercialización, cómo lo almacenas, fraccionas y transportas”.

Al respecto, Andersson puso de relieve la gran cantidad de organismos estatales involucrados en la regulación del cannabis medicinal e industrial.

Consultado sobre el uso medicinal del Cannabis, Andersson ponderó que ya hay 25 mil artículos médicos publicados sobre el tema, disponibles en el portal especializado Pubmed. “Esto se cuela en todas las especialidades médicas, en neurología más que en el resto. Hay cerca de 45 – 50 síntomas y patologías que se pueden tratar con diferentes fórmulas de cannabis medicinal. A veces esas fórmulas son ricas en CBD (cannabidiol) como es para la epilepsia. Pero para la esclerosis múltiple, tenés que tener THC (tetrahidrocannabinol) y CBD en proporción de uno a uno. Ahí el THC no es malo. Y por dolor oncológico, necesitás más concentración de THC”, planteó el galeno, a sabiendas que el THC es el componente psicoactivo de la marihuana, es decir, el componente indispensable para el uso recreativo del Cannabis.

La marihuana sería menos adictiva que el clonazepam

Andersson trazó una relación entre el uso medicinal y el uso “adictivo” del Cannabis, y opinó que “el tema de las adicciones no pasa por la sustancia. La principal adicción en el mundo es al alcohol y al tabaco. Son el 80 – 90% (de las adicciones) Existe la adicción al juego. No tiene que haber una sustancia”, recalcó Andersson, insistiendo en que no es el Cannabis, “un producto peligroso”.

Al contrario, “es muy seguro, muy interesante. El Cannabis tiene menos adicción que benzodiacepinas que se venden en farmacias”, lanzó el médico, apuntando a las adicciones a psicotrópicos como el clonazepam que forman parte del negocio de grandes laboratorios.

Además, Andersson subrayó que el Cannabis medicinal no suplantarán medicamentos, sino que es “algo que se viene a integrar al arsenal terapéutico que tenemos”. Y en esa línea, enfatizó que personas con epilepsia refractaria, donde un paciente puede tener 20 ataques por semana o por día, con el uso del cannabis medicinal, reducen en un 40 – 80%, la frecuencia de esas crisis epilépticas.