“Entrenar el cerebro para acceder a relaciones de parejas asertivas”

Cómo hacer para encontrar una pareja, cómo hacer para que esa pareja sea duradera, se trata de “suerte”, yo no creo que lo sea.

Me pregunto por qué algunos tienen relaciones de parejas duraderas y a la vez envidiables, es un tema que da para un libro las relaciones de parejas, como hacer para encontrar una pareja, como hacer para que esa pareja sea duradera, se trata de “suerte”, yo no creo que lo sea, y David Gomez lo dice en sus conferencias que programando nuestro cerebro podemos obtener todo lo que deseamos.

Las experiencias de los otros sirven como ejemplo a seguir, cuando funciono en otro, lo podemos probar, y van varios que aseguran que depende de la programación mental de nuestro cerebro. La solución estaría dentro nuestro, esta es otra buena notica, me gusta mucho dar buenas noticias, desde que descubrí el Universo Emocional y las Neurociencias solo encuentro buenas noticias, tan diferentes a lo que me habían enseñado en la escuela o lo que escuchaba por la calle y por la vida, porque si me pongo a recordar nunca me han enseñado en ninguna materia de ningúna institución educativa a la que asistí, sobre como programar su cerebro, como tener relaciones asertivas, relaciones sociales, comunicación asertiva, vinculaciones, mediación, comunicación no violenta, asertividad, amor de pareje, amor de madre, amor, aprender a perder, aprender a vivir.

Siento que esto lo deberíamos incluir en las curriculas de educación, voy a seguir trabajando fuerte con mis deseos, y desde ya lo voy a incluir en mi lista de “los reyes magos “que me enseño David Gomez en su curso de Neurofocus System. Más abajo te contare de que se trata esto. Primero vamos a la importancia de programar el cerebro.

Reprogramar el cerebro

El mundialmente conocido Joe Dispenza doctor en quiropráctica, profesor, escritor e investigador especializado en neurología, neurociencia, bioquímica y biología celular, neurocientífico explica cómo los pensamientos provocan reacciones químicas que nos llevan a la adicción de comportamientos y sensaciones – incluidos los que causan infelicidad -. Cuando aprendemos cómo se crean estos malos hábitos, no solo podemos romperlos, sino también reprogramar y desarrollar nuestro cerebro para que aparezcan en nuestra vida comportamientos nuevos y creativos.

Esto lo deberíamos llevar a todos los ámbitos de nuestra vida, sobre todo en la relación de pareja.

En la neurociencia está la respuesta. El proceso de ensayar e imaginar.

Vivir en el presente en estado de conciencia

Recuerdo cuando entrenábamos la mente en el PEEB, ejercitando Mindfulness de repente en el taller por momentos perdí la noción del tiempo y del espacio. Cuando abrí los ojos creí que había pasado 15 minutos y en la realidad había pasado una hora y 15 minutos. Cuando estoy en el presente, hay un momento donde pierdo la noción de mi mismo y según el modelo cuántico de la realidad solo en el presente tengo acceso a otras posibilidad (La física cuántica se basa en la observación que todas las formas de energía se liberan en paquetes llamados cuantos). Cuando me encuentro en el presente, ese momento presente el cuál es generoso, es el único momento que no estoy viviendo en el pasado conocido o en el futuro predecible. En orden para cambiar me di cuenta que tenemos que ir más allá de nuestro ambiente, de las personas, los jefes, los hijos, las parejas, los objetos, los sitios, de las emociones, de tú cuerpo, de tu dolor o de tú enfermedad. Tenemos que ir más allá del concepto de tiempo lineal. Cuando vamos más allá de nuestro cuerpo, de nuestro ambiente, y nuestro tiempo nos volvemos puramente conciencia. Ahora esa conciencia se puede conectar con la conciencia que existe en el campo. Al momento que las personas dejan de identificarse con el ambiente, con el tiempo, con las cosas, con el sitio. Dejan de ser el maestro, el arquitecto, el médico, dejan de ser una cara, una cultura, un color de piel son pura conciencia. Ese es el elemento que comenzamos a conectar con algo más grande.

El estrés es un factor preponderante

El estrés bloquea la actividad del cerebro. Cuando las personas están estresadas o emocionales y comienzan a analizar sus vidas desde un estado perturbado empeoran su cerebro cada vez. Cuando estas estresado y cuando estas impacientes, el corazón late a un ritmo irregular porque cree que hay un predador en la esquina o te preocupa por lo próximo que va a ocurrir. Estas en un estado de sobrevivencia. Y es allí donde debemos detener y analizar lo que se siente. Asi que se necesita una intención clara y una emoción elevada para comenzar a afectar la materia en la naturaleza de la realidad. Por lo tanto, hay que abrir el corazón. La distancia que existe entre el cerebro y el corazón se mide alrededor de 25 cm, esa distancia deberíamos recorrerla y acortarla porque ese vinculo es fundamental para reprogramar el cerebro para ser antes de hacer, y aprender a sentir desde otra perspectiva, sentir con el corazón, habla de activar la emoción del amor.

Cuando sientes gratitud, aprecio, amor, amabilidad y te importan las personas, el corazón comienza a latir en ritmo, comienza a latir en un patrón coherente. Cuando vas más allá de la materia, los cuerpos, las personas, las cosas y pones tu atención y tu conciencia a el espacio, a la nada entonces el cerebro se vuelve súper coherente.

Consciencia de que somos centros de energía

foto destacado 2Mucha veces vivimos en un estado inconsciente. Esta estudiado que cuando el corazón late coherentemente produce un campo magenético medible de hasta 3 metros. Es un campo que te permite comenzar a esparcir tu energía y esa energía es una frecuencia y la frecuencia carga información. Yo lo compruebo con las personas que tienen buena energía, “buena onda llamamos nosotros”, pero es más fuerte cuando me conecto con la puerta del auto y me patea, es la energía que descargo, esa energía es real, somos energía y necesitamos ser conscientes.

Ahora esa energía puede contener los pensamientos de abundancia y de tu riqueza. Todos los pensamientos tienen una frecuencia. La emoción de la culpa o la energía del sufrimiento no puede llevar el pensamiento de la abundancia y la salud porque no es la misma energía.

Cuando las personas elevan su estado emocional por ejemplo a un estado de gratitud, la firma emocional de la gratitud significa que el evento ya ocurrió. Significa que cuando das gracias, comienzas a recibir. Cuando comienzas a dar gracias tu cuerpo está en un estado perfecto para recibir. De esta forma es como reprogramar la relación de pareja desde la abundancia atrae abundancia, agradecer por lo que se tiene atrae abundancia. Es una clave a tener en cuenta.

El pasado nostálgico ancla al fracaso

Si liberas a tu cuerpo de las cadenas de esas emociones que te mantienen anclado al pasado, puedes ir de partícula a ola, de materia a energía. De liberar energía y liberar tu cuerpo.

Cada centro de energía del cuerpo, son centros de información y tienen su propia frecuencia. Tienen su propia intención y su propia consciencia, tienen sus propias glándulas, sus propias hormonas, sus propios químicos, sus pequeños cerebros individuales y están bajo el control de sistema nervioso autónomo. Las personas deben entender cómo cambiar las ondas cerebrales para entrar en el sistema nervioso autónomo y comenzar a reprogramarlo.

Si comprendemos este simple mecanismo de comenzar a anular las falsas creencias, desde lo positivo, desde la comprensión desde la aceptación de mi realidad de mis emociones de mis limitaciones voy a atraer a esa persona con esa semejante energía, la ley de atracción funciona y es real.

Pero si yo me siento vacío, inseguro, herido, reactivo voy a atraer lo mismo.

“No puedo dar lo que no tengo”

“Soy un espejo que atrae lo semejante” dice David en unas de sus entrevistas.

Escribe tu “lista de los Reyes Magos” como sería la pareja que deseas.

Y él, nos sugiere hacer la “lista detallada de los Reyes magos “ como sería la pareja que sueñas, como deseas que se comporté, que educación, que profesión, pero hay que ser muy meticulosos con la descripción que deseamos una vez que esta la lista, analiza punto por punto, para que deseo eso , en que me enriquece este aspecto que deseo del otro, cuanto tengo yo de eso, que tengo yo para brindar, de esa forma vamos rearmando mi propia revisión interior, voy creciendo voy sanando, perdonando podando mi interior para mejorar, de esta forma voy fortaleciendo mi autoestima, reconociendo, validando mis virtudes, y mejorando mis errores, para brillar desde lo interior hacia afuera y de esa forma reflejar mi alma con esa luz trascendente sin tiempo ni lugar ni fronteras que atrae a lo semejante.

Recomendaciones para la relación en pareja asertiva foto grande

Entiendo que existe la suma de una serie de factores que resultan muy gratificantes para el éxito en la relación de pareja, como ser: buen nivel de afectividad, buen nivel de comunicación, buen nivel de deseo sexual, buena capacidad para el consenso y la resolución de problemas, actitud de respeto y tolerancia, metas y objetivos compartidos y buen equilibrio entre vida personal y vida en pareja.

Al comienzo de la relación, es fácil tener este buen nivel de relación, cuando el enamoramiento es intenso y la idealización alta. Más adelante, y cuando los esquemas individuales empiezan a evidenciarse en las personalidades de los miembros de la pareja, y cuando comenzaremos a crecer, es cuando comienza a surgir las dificultades. Para que esto no ocurra, o pueda superarse, habrá que poner en práctica las siguientes claves del éxito en la relación de pareja:

Primera clave: Mantener un buen nivel de autonomía y autoestima.

Segunda clave: Sinceridad, autenticidad y expresión emocional.

Tercera clave: Empatía, buena comunicación y consensos.

Cuarta clave: Mantener objetivos, proyectos y actividades ilusionantes para ambos.

Quinta clave: No cerrarse a la relación y mantener un buen nivel de relaciones sociales.

Vero García Torrent para Diario Época