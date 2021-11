Fatiga de la pantalla: causas, síntomas y consejos

El síndrome de visión por computadora se convirtió en un problema. Con personas que usan computadoras en casa y trabajan junto con otros dispositivos inteligentes (celular y Tablet), la cantidad de personas afectadas por este problema médico aumentó.

¿Sabía que mirar una computadora durante períodos prolongados en posiciones específicas causará fatiga visual, problemas visuales e incluso dolor físico?

Los síntomas más comunes son dolores de cabeza y fatiga visual, pero también existen problemas con el dolor de cuello y hombros.

¿Qué causa estos problemas? muchas personas no tienen su computadora y escritorio a la altura adecuada para sus cuerpos. Una mala postura y sentarse demasiado cerca o demasiado lejos de la pantalla pueden causar dolor.

Por ejemplo, las reuniones de Zoom han aumentado en popularidad. Las conversaciones en línea y las videollamadas son réplicas de la comunicación en persona y, si bien es conveniente, no es la mejor opción para su salud. Cuando tiene una reunión cara a cara, puede leer fácilmente el lenguaje corporal, las expresiones faciales y tener una idea de cómo piensa y siente la otra persona.

Consejos útiles sobre cómo vencer la fatiga de la pantalla

A continuación, algunos consejos sencillos de los especialistas que pueden ayudarlo a combatir el problema que tiene con la fatiga de la pantalla.

1. Una buena postura

Una mala postura no solo te hace parecer descuidado y menos seguro, sino que también puede dañar tu cuerpo.

Para arreglar su postura, levante la pantalla y ajuste su silla para sentarse en una buena posición. Si siente alguna tensión en el cuello o tiene problemas para ver la computadora, debe realizar ajustes para corregir el problema.

2. Modificar la tu iluminación

¿La habitación en la que trabaja es demasiado oscura o demasiado brillante? Verifique el brillo de su pantalla y asegúrese de que esté en la posición perfecta para evitar tensiones. Sería útil si lo tuviera en algún lugar intermedio para evitar problemas de dolor de cuello y fatiga visual.

Otro factor a considerar es la luz natural de una habitación. Cuanta más luz natural tenga, menos luz artificial necesitará.

3. Tomar descansos de la pantalla por el bien de sus ojos

¿Sabías que tus ojos también necesitan ejercicio? Después de que haya estado en su computadora por un par de horas, tómese un tiempo y salga.

Intente enfocarse en cosas vívidas y coloridas para reenfocar sus ojos y ejercitarlos. La fatiga de la pantalla es algo real y puede afectarlo. Su estilo de vida laboral debe ajustarse para combatir la fatiga y el estrés que siente por estar en su computadora todo el día.

4. Cambiar el equilibrio entre su vida personal y laboral

Si nota que tiene más dolor de cuello y dolores de cabeza que el promedio, es posible que no todo se deba a la fatiga de la pantalla.

5. No niegue el cuidado personal

Puede que no sea culpa de la computadora en absoluto. Si no duerme lo suficiente, no tiene tiempo para dedicarse a las cosas que ama, le causará problemas como el estrés. Tómese un tiempo para usted, incluso si son solo 30 minutos al día.