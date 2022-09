Inflación imparable: ¿Es posible tener una alimentación equilibrada?

POSADAS. Celeste Aphalo, es médica especialista en obesidad y habló con el programa TVA que se emite por Misiones Cuatro respecto a los hábitos alimenticios y la relación que tiene con la crisis, ya que la inflación va en incremento mes a mes.

“Algo contrario a lo que la gente piensa de lo que tenemos de la mala alimentación y la obesidad: las personas alimentadas a harina están obesas, pero, a su vez, están desnutridas justamente por la falta del aporte de nutrientes”, explicó la doctora.

“También tiene que ver con gente que por ahí está muy quieta, a veces le echamos mucho la culpa a las harinas, pero la realidad, es gente que por ahí no se mueve mucho, está mucho tiempo sentada. Tiene que ver con moverse, no hay que echarle tanto la culpa a las harinas, sino en que no nos movemos mucho”, añadió.

Además, dijo que se debe incentivar a los cultivos en los espacios de las viviendas: “la gente siempre tiene un pedacito de tierra para plantar, la critica que se hace es que, en vez de incentivar a los bolsones de comida, incentivar a plantar sus verduritas, que puedan utilizar”, afirmó.