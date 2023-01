Intoxicación letal por salmonella: en lugares turísticos “muchas veces, no hay controles”, advierten

POSADAS. El fallecimiento de dos hombres por consumir achuras contaminadas con las bacterias Shigella y Salmonella en el partido bonaerense de Berazategui, motivó una importante advertencia de las autoridades sanitarias y el gastroenterólogo Horacio Melo, apuntó a la falta de controles bromatológicos en restaurantes y puestos de comida al aire libre, justamente, las más expuestas a este tipo de intoxicaciones.

“Es muy frecuente en los alimentos en mal estado, como achuras y embutidos, (que) por el calor, haya bacterias como la salmonela y la shigella que pueden ser mortales, por los síntomas que producen: diarrea vómitos y fiebre. Y pueden producir invasión sanguínea, sepsis y muerte”, comentó Melo al Noticiero de MisionesCuatro este lunes, aclarando que no está al tanto de los pormenores del brote letal en Berazategui.

El problema de la falta de controles bromatológicos en restaurantes, parrillas y puestos de comida callejeros

La correcta manipulación de los alimentos, la higiene y el mantenimiento de la cadena de frío, “es lo que se debería hacer, pero no hay controles”, alertó Melo. Y en esta línea, prosiguió: “Muchas veces en lugares turísticos no se respetan controles y mucha gente come cosas ambulatorias, en las famosas parrillas al aire libre”.

Según el galeno, “en Brasil hubo muchas intoxicaciones”, por ejemplo, “con los churros, que se fríen en aceite” que se reutiliza muchas veces. “(La salmonela y shigela), si no se le diagnostica puede ser mortal, como (estimo) ocurrió en estos casos”, añadió Melo.

Ante la consulta de este medio, el gastroenterólogo aclaró que estas bacterias “a simple vista no se pueden detectar”.

En cuanto a las precauciones, Melo insistió en que “las comidas que no se consumen, que las tiren. Pero muchos restaurantes no lo hacen y eso trae consecuencias. Y más con los vendedores ambulantes. Las parrillas al aire libre, ¿qué controles de bromatología tienen en cualquier ciudad? Casi ninguno”, subrayó el médico.

Las bacterias en cuestión, pueden estar en alimentos mal conservados, “alimentos reciclados, embutidos en los que no se hizo los correctos procesos de higiene. Y proliferan en lugares a cielo abierto”, contó Melo, apuntando específicamente a los alimentos que sobran de una comida, “se los congela en la heladera y se los vuelve a servir”.

La evolución de los síntomas y el tratamiento contra la salmonella

Por otra parte, Melo explicó que el tiempo entre el consumo del alimento en mal estado y la aparición de síntomas compatibles con infecciones bacterianas suele ser breve, “no más de dos o tres días”.

Si la persona sufre fiebre, diarrea, vómitos, “deshidratación y mal estado general, tienen que ir rápidamente a una guardia y con examen de sangre o un cultivo (de materia fecal) se puede detectar si es un virus o una bacteria”, precisó. Y ante la confirmación de la presencia de estas bacterias, el tratamiento con cloranfenicol antibiótico, debe implementarse inmediatamente. Y en caso de deshidratación, se administra suero.

Respecto de las posibilidades de sobrevida, Melo enfatizó que dependerán de las “condiciones previas de cada paciente, la edad, las comorbilidades (diabetes, hipertensión u obesidad), que complican. El estado físico previo, es clave”, consideró.

Cerca del final de la entrevista, Melo recomendó una serie de consejos para evitar estas intoxicaciones. “Lo mejor es comer cosas frescas, tomar agua mineral y las cosas que no se comen, descartarlas. Hidratarse bien y hacer actividad física”, subrayó.

Y remarcó: “No es bueno comer achuras, tienen muchas grasas y calorías, pero no nutrientes”.