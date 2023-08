Laboratorios cobrarán plus del 25% a obras sociales y prepagas

Desde el Círculo de Bioquímicos de la Provincia, enviaron una nota a las obras sociales para informarles que, a raíz de la situación económica, se ven “en la obligación de cobrar en efectivo en los diferentes laboratorios de la Provincia de Misiones un 25% sobre el valor de la orden de los análisis que se efectúen”.

Asimismo, señalaron que es una medida, que no han querido tomar, pero que “es extrema”.

En ese contexto, para conocer más detalles, en el programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro se consultó con Rubén Angeloni, el Presidente del Circulo de Bioquímicos, quien al respecto declaró: “lo primero que les quiero decir es que el sistema que manejamos no está hecho para un país como el que tenemos hoy ¿Por qué le digo esto? Porque no pudimos absorber la devaluación del lunes pasado y las empresas multinacionales con las que trabajamos, que son las que nos proveen, tanto los insumos, los reactivos, los equipos y los descartables, ellos ajustaron sus listas de precio entre un 30 y un 50 por ciento automáticamente a partir del lunes pasado”, explicó Angeloni.

En esa línea agregó: “el problema que tenemos nosotros es que podemos negociar con la obra social, pero ese incremento demora en llegar y se hace inviable poder seguir trabajando de esta manera. También es importante destacar que esto es una medida transitoria y esperemos que prontamente podamos zanjar estas diferencias”.

Respecto al pago de las obras sociales, comentó: “lo más importante para nosotros es que nos paguen a los 30 días. Hay solamente dos prepagas que nos pagan a 30 días, el resto nos pagan a 60 y a 90 días. Eso sería una de las patas sobre las que nos apoyaríamos y, la otra, es un incremento del 20% que lo podríamos hacer en 20, 25% en dos etapas, porque entendemos que la obra social tampoco es la culpable de lo que pasó, nosotros tampoco y el afiliado”.

“Tenemos que zanjar esta situación y poder seguir trabajando con la misma calidad, prestando el mismo servicio. Por eso es que ponemos esta medida sobre la mesa para que todo el público sepa de que nosotros estamos pasando”, afirmó el Presidente del Circulo de Bioquímicos.

También habló del tema, Liliana Benítez, la presidenta del Colegio de Bioquímicos: “nosotros desde hace un tiempo en el colegio emitimos una resolución, diciéndole a todos los laboratorios, tanto del círculo como los externos, que empiezan a incrementar, que estaban autorizados a incrementar sus montos debido a que había comenzado a aumentar rápidamente el dólar y todos nuestros insumos son en dólares, tanto los reactivos como los equipamientos”, explicó Benítez.

Y agregó: “podemos hacer manual, pero los reactivos siguen siendo los mismos, siguen siendo en dólares. O sea, lamentablemente nos vemos obligados a tener que incrementar las obras sociales y las prepagas. Recién, a partir del comunicado, se empezaron a acercar algunas a ver si podían solucionar”.

“Cabe aclarar que la única obra social que no va a pagar nada, que tiene una cobertura del 100%, es PAMI, las demás sí van a pagar por sobre el cálculo completo de la orden médica el 25%. También, contarles que hay muchas determinaciones que se van a tener que dejar de hacer, las que hacían fuera del país ya prácticamente no se van a poder hacer porque son impagables, realmente”, expresó.

Respecto a la situación, actual manifestó: “es desesperante para nosotros, no es nada fácil, viven muchas familias de los laboratorios, hay no solo los bioquímicos, hay personal. Esto se complicó completamente y no era lo esperado”, reveló.