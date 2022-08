Lactancia materna: ¿Qué importancia tiene?

Esta semana, del 1 al 7 de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna y en Posadas se llevan adelante diferentes actividades.

En ese contexto, para saber más sobre la semana de la lactancia, el móvil de Misiones Cuatro dialogó con la médica del Hospital Materno Neonatal, Fany Almeida, quien al respecto declaró: “es para visualizar una problemática, en este caso, la lactancia materna, porque sabemos que no hay mejor alimento para nuestros hijos que la leche de madre, no la de fórmula que es la leche de vaca”.

“Entonces, se insiste en volver a esto, es importante que nuestros hijos reciban nuestra leche, porque tienen células vivas, que son como antibióticos, matan los gérmenes, tienen anticuerpos. Eso aprendimos ahora con el Covid, les decíamos a las mamás embarazadas que se vacunen, porque de esa manera pasaban los anticuerpos al bebé y los protegían”, explicó la médica.

Y agregó: “también en lo que tenga que ver con lo cognitivo, nuestro cerebro está inmaduro, cuando nace el bebé y necesita la leche de madre porque tiene las grasas necesarias, para terminar de formarse el cerebro, también desde lo sentimental, ese vínculo del apego que se forma cuando la mamá le da la teta”.

Por otra parte, dijo que hay muchos mitos sobre la lactancia materna: “uno de ellos es que la mamá no puede tomar gaseosa, el gas no pasa a la leche, pasa al intestino y se elimina. Otra es que, si el bebé eructa sobre la leche, esa leche no sirve”, explicó

“Lo único que la madre no tiene que tomar es bebida alcohólica”, precisó la médica.