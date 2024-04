Los beneficios de los remedios caseros

Kalmach resaltó la riqueza de los remedios caseros que podemos encontrar en nuestro entorno cotidiano. Desde simples infusiones hasta el mate, nos recuerda que estamos constantemente consumiendo medicina natural sin siquiera ser conscientes de ello.

“Tomando mate, tomamos medicina porque la yerba tiene propiedades. Si le pongo alguna hierba o yuyo, más todavía”, explicó, destacando la versatilidad y beneficios de esta bebida tan arraigada en la cultura local.

La experta también destacó las propiedades de la yerba mate orgánica, subrayando su impacto positivo en la digestión y su potencial papel en la prevención de ciertos tipos de cáncer, según estudios recientes.

Además, enfatizó el rol del mate como estimulante y activador del metabolismo, contribuyendo a mantenernos despiertos y promoviendo el trabajo celular en nuestro cuerpo.

En un contexto de creciente apertura hacia los productos naturales, Kalmach abogó por una aproximación holística hacia la salud, donde se investigue la causa subyacente de las dolencias en lugar de simplemente tratar los síntomas.

“Si me duele la panza, el remedio no es para el dolor, sino que indagar en una situación que está haciendo que me duela la panza”, afirmó la fitoterapeuta. “Podemos tomar manzanilla, cedrón, leche tibia que nos relaje, sobre todo desde lo emocional”, añade.

Finalmente, sugirió el té de manzanilla, el vinagre de manzana y el consumo de frutas y verduras como remedios naturales para una amplia gama de dolencias, reafirmando la efectividad de la medicina que la naturaleza nos brinda.