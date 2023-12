“No se ha ido el dengue, tenemos un aumento significativo de casos”, dijo Liliana Arce

Tras el rebrote de los casos de dengue en la provincia, recomiendan extremar los cuidados. Sobre el tema, habló con el móvil de MisionesCuatro, la médica Infectóloga, Liliana Arce, quien brindó recomendaciones a la población para evitar la proliferación del mosquito.

“Primero de todo hay que hablar de la situación nacional y provincial, creo que lo que tenemos que tener muy en claro es que este 2023 ha tenido un acúmulo del número de casos superior a lo sumado del 2016 y 2020, en primer lugar. En segundo lugar, que ha permanecido en el tiempo, no se ha ido el dengue en todo el 2023, entonces tenemos un aumento significativo del número de casos con una permanencia de la emergencia del dengue”, declaró Arce.

Y agregó: “el hospital de pediatría en este momento no tiene internados, pero estamos muy atentos porque los niños tienen sintomatología muy atípica y hay que tener un nivel muy alto de objetividad de detectar estos casos”.

“Pero creo que más importante todo es saber que estamos ante una emergencia, yo que viví todas las epidemias esta preocupa, porque, principalmente debemos concientizar a la población que sin la ayuda y el empoderamiento de la misma con descacharrizado, con el uso de repelentes, con la consulta inmediata, no automedicarse, terminar con los mitos del dengue, vamos a ayudar mucho a que no haya fallecidos”, explicó la médica.

Con respecto a los dos fallecidos que hay en Misiones por dengue, señaló: “han fallecidos dos personas en la provincia, un niño de cinco meses y una mamá de e 39 años. Los dos con un dengue grave, con fallo multisistémico”.

“La vacuna no es toda una cuestión integral en la lucha contra el dengue. La tenemos que seguir haciendo, es ir a nuestros patios, si llovió, como está pasando últimamente, liberar todos los recipientes de agua, ponernos repelentes cuando amanece, no voy a decir la marca porque hay algunos que duran dos o cuatro horas, cada cuánto tengo que recambiar y, otra cosa muy importante, cuando voy a la playa, me pongo bronceador y después el repelente”.

Por otra parte, instó a la población a tomar conciencia porque hay muchos sintomáticos “hay mucha gente que no tiene síntomas y son transmisores. El factor ambiental tiene mucho que ver, la lluvia y el calor es suficiente para que ese huevito que está en algún lugar en menos de 7 días se convierta en un mosquito adulto y recordemos que la hembra ya transmita luego esa transmisión transgobálica, así que ese mosquito que sale, esa hembra enferma, no necesita picar a un enfermo, ya está infectado”, explicó la médica.

Con respecto a los mitos detlló: “uno de los mitos por ejemplo es el uso de los oseltamivir, esto mata gente, esto pone el servicio de salud en situación de crisis. Entonces, todo lo que emitimos tiene que estar basado en la ciencia y tiene que estar demostrado, no puedo salir a un canal, a una red hablando de un antiviral que no existe. El virus del dengue no tiene tratamiento específico, no tiene una antiviral, tiene tratamiento sintomático. El segundo mito, la borra de café, el té de la hoja de mamón”.

En esa línea, mencionó los síntomas que se debe prestar atención: “cualquier fiebre alta, repentina cualquier persona que está con brote cualquier persona que sangra encías, narices, una persona que tiene vómitos y diarrea, el dengue se presenta con gastroenteritis”.

Y a modo de conclusión señaló: “necesitamos un sistema de salud ágil, funcional, que detecta al paciente, los clasifique, decide si internar o no y lo medique, pero la medicación es hidratación, eso es lo más importante”, expresó la médica.