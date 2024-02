Según la OMS, los casos de cáncer aumentarán un 77% en 2050 respecto a 2022

La Organización Mundial de la Salud (OMS) proyectó para 2050 más de 35 millones de nuevos casos de cáncer, lo que representa un aumento del 77% respecto de los 20 millones de casos en 2022, y advirtió que “el tabaco, el alcohol y la obesidad son factores clave detrás de la creciente incidencia del cáncer, mientras que la contaminación del aire sigue siendo una de las causas fundamentales de factores de riesgo ambiental”, afirmó la agencia contra el cáncer de la OMS y la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC).



En vísperas del día mundial del cáncer que se conmemora el 4 de febrero, esos dos organismos publicaron este jueves en conjunto las últimas estimaciones de la carga mundial del cáncer.



Además, la OMS difundió resultados de encuestas de 115 países que muestran que la mayoría de los Estados no financian adecuadamente los servicios prioritarios de cáncer y cuidados paliativos, como parte de la cobertura sanitaria universal.



“Se pronostican más de 35 millones de nuevos casos de cáncer en 2050, un aumento del 77% respecto de los 20 millones de casos estimados en 2022”, señaló en un comunicado.

