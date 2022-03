Vacunación Covid-19: Todavía no hay novedades sobre la aplicación de una cuarta dosis en Misiones

POSADAS. En diálogo con Misiones Cuatro, Josefina Cáceres, la Responsable de Vacunación en Zona Capital, dependiente del Ministerio de Salud Pública, fue consultada si en la Provincia se va a aplicar la cuarta dosis de la vacuna contra el Covid-19 y al respecto declaró: “desde la zona capital todavía no recibimos ningún tipo de información, o sea, todavía no bajaron los lineamientos del Ministerio de Salud Pública de las inmunizaciones”.

Y agregó: “no sabemos nada respecto a la cuarta dosis, no puedo adelantar nada hasta que nos informen formalmente como nos corresponden”, manifestó Cáceres.

Por otra parte, contó que iniciarán la aplicación de la vacuna Pfizer en niños desde los 5 años de edad: “vamos a comenzar con la primera dosis de Pfizer de 5 a 11 años de edad. Son los chicos que no tienen ninguna dosis, por el momento tenemos que comenzar con la Pfizer en este grupo etario, porque todavía no se puede combinar con la Sinopharm, o sea, que si un chiquito tiene una dosis de Sinopharm no se puede colocar Pfizer pediátrico, tenemos que continuar con la vacuna que se inició”, detalló.

