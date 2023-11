Campeones del karting: Juan Finten y Jorge Litwiñiuk compartieron su experiencia en Ronda Deportiva

Juan Finten, el piloto campeón, expresó su alegría por el resultado y destacó a Jorge Litwiñiuk como su mentor y profesor. “Las sensaciones son estupendas por el resultado. Nunca imaginé ganar un campeonato. Jorge es mi mentor y profesor y la verdad que uno mejor no puede haber”, afirmó.

Finten reveló que el secreto del éxito radica en el constante entrenamiento y esfuerzo. “Ir a entrenar, moverse y trabajar es el único secreto. Gastar gomas y combustible”, comentó. También, mencionó la influencia del clima en los entrenamientos y la importancia de correr con cabeza fría en circuitos más complicados.

Jorge Litwiñiuk, mecánico y ex corredor, compartió su perspectiva y responsabilidades. “Tengo más responsabilidad y más nervios debajo del auto. No me acostumbro”, admitió. Destacó la satisfacción del equipo por los resultados tanto en el karting como en automovilismo.

Litwiñiuk enfatizó la clave del éxito, que, según él, radica en el trabajo constante y las ganas de mejorar. “Estamos contentos por el trabajo de todo el equipo. Se nos dieron los resultados en el karting y en el auto estamos ahí. Los autos funcionan y los pilotos funcionan”, afirmó.

Mirando hacia el futuro, Litwiñiuk reveló que en diciembre tienen la última ficha de la clase uno del Pista, y continúan trabajando para mejorar tanto el auto como el desempeño del piloto, con el objetivo de posicionarse en los primeros lugares.