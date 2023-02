Diego Cocca tuvo su presentación como DT de la selección de México

Foto vía TyC Sports

El argentino Diego Cocca, nuevo seleccionador de fútbol de México, tuvo su presentación oficial: agradeció por la oportunidad y también prometió el acercamiento con los clubes del país que no tuvo su compatriota Gerardo Martino, su antecesor en el proceso que se terminó en el Mundial Qatar 2022, informó el portal TyC Sports.

“Me siento feliz, orgulloso y un privilegiado de ser el técnico de la selección de México. Para mí no es cualquier cosa porque es un pais que me ha dado muchisímo. Vine de jugador hace 20 años y me abrió las puertas, me ha hecho crecer y después me dejó ser técnico y me hizo crecer en la parte humana y poder ayudar a México desde este lugar era una posibilidad que no podía dejar pasar”, afirmó.

“Queremos hacer sentir a todos los equipos, presidentes y jugadores del fútbol mexicano parte de la selección, volver a acercarnos, que se sientan observados porque la selección va a mirar a todos. Cuando sientan eso van a tener más motivación”, explicó en su presentación como estratega del Tri.

El Tata fue criticado en gran parte de su gestión por sus constantes viajes a Argentina y su ausencia en los estadios y clubes de la liga mexicana. Incluso el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), Yon de Luisa, admitió, tras la salida del exDT, que su cuerpo técnico no conocía el fútbol mexicano, algo que cambiaron con Cocca, quien ha sido jugador y entrenador en el país norteamericano por varios años.

“Conozco bien al futbolista mexicano, sé que tiene talento y un montón de posibilidades de crecimiento, pero creo que el talento no es suficiente. Hay que acompañarlo, tener una idea de juego y darle herramientas para que explote”, añadió el entrenador bicampeón con el Atlas en la temporada 2021-2022.

Los directivos de la FMF pretenden que Cocca esté en el banquillo tricolor al menos hasta la Copa del Mundo 2026, que México organizará junto a Estados Unidos y Canadá.

Diego Cocca, campeón en Argentina con Racing, le ganó la carrera por ser seleccionador de México a cinco candidatos, entre los que se encontraban el argentino Marcelo Bielsa y el uruguayo Guillermo Almada, vigente monarca del fútbol local con los Tuzos del Pachuca.

“El jugador que se ponga la playera de México se tiene que sentir privilegiado y estar comprometido al 100 por ciento, el que no esté así lo apartaré. La selección necesita un estilo de juego con el que se siente identificado la hinchada de un país de trabajo, de sacrificio, que crece día a día. Eso trataremos de hacer en la selección”, añadió el técnico de 50 años.

El oriundo de Buenos Aires toma el banquillo mexicano en un momento de crisis, después de que el Tri no avanzó a la segunda ronda en Qatar 2022, por primera vez en siete Mundiales. Eso generó la salida de Martino y una serie de cambios, entre ellos el regreso de México a las competencias con la Conmebol como la Copa América.

Los directivos mexicanos confían en que el nombramiento de Cocca sea el primer paso para que, en 2026, el Tri tenga su mejor participación en un Mundial y llegue por primera vez a las semifinales.