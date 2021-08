El Gato Silvestre, Ginóbili y un guiño a Boca

En marco del lanzamiento de la nueva película de Space Jam, que cuenta con la estrella de la NBA LeBron James como protagonista central, Emanuel Ginóbili se sumó a una publicidad que le hizo un guiño a Boca, informó el portal TyC Sports.

El excrack de San Antonio Spurs escribió en su cuenta de Twitter que “Qué oportunidad me perdí de volver a las canchas con este equipazo!”, en referencia al equipo que conformaron el propio LeBron James y los dibujitos Looney Tunes.

El posteo fue acompañado por un video en el que los dibujitos deciden convocar a Manu, quien agradece pero se excusa. “Un gusto, eh. Pero chicos yo estaba en el sillón, tranquilo, a punto de ver la película. Yo ya me retiré. Hace tres años que no toco una pelota, no, no, de jugar ni hablar”.

Sobre el cierre del breve video llegó la sorpresa, cuando el gato Silvestre le pregunta a Manu “¿Y si te llama Román?”. La referencia a Riquelme hizo dudar al bahiense, que, entre risas, contestó: “Ahí me mataste”.