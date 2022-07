“Estoy acá para ponerle el pecho a la situación”, afirmó Ibarra

Foto vía @ESPNArgentina

El entrenador de Boca, Hugo Ibarra, afirmó este viernes que está en el puesto de interino para “ponerle el pecho” a la mala situación deportiva del club, en la previa al partido del domingo contra Estudiantes de La Plata como local, por la 10ma. fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

“No me molesta convivir con la posibilidad de que me toque irme pronto si encuentran otro entrenador, quiero lo mejor para el club y estoy acá para ponerle el pecho a la situación. Siempre supe que son las condiciones cuando uno se calza el buzo de director técnico”, apuntó el entrenador en la conferencia de prensa.

Además, analizó: “El equipo está bien, pero le estamos buscando la forma. Es difícil la situación vivida con la eliminación de la Copa Libertadores, pero tenemos que trabajar de la misma manera y competir al máximo nivel en lo que viene”.

Y, de hecho, el exfutbolista de Boca y Colón de Santa Fe adelantó: “El equipo no está confirmado, lo tendremos recién mañana. Ezequiel Zeballos es un gran jugador como otros que tenemos en el plantel y tendrá minutos cuando le corresponda”.

Sin embargo, Télam tuvo acceso al once que plantó en la cancha esta mañana y fue Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo y Frank Fabra; Guillermo Fernández, Alan Varela y Ezequiel Zeballos o Juan Ramírez; Óscar Romero, Luis Vázquez o Darío Benedetto -en duda por lesión- y Sebastián Villa.

Ibarra, que fue hasta hace dos semanas el entrenador de la división Reserva, se mantuvo sereno frente a las preguntas de los medios presentes en el predio de Boca, ubicado en Ezeiza.

De cara al choque contra el “Pincha” adelantó que esperarán por el delantero Darío Benedetto, con una molestia física, y “recién mañana” se sabrá si estará en “condiciones de jugar”.

El “Xeneize” viene de sufrir una dura derrota en La Paternal contra Argentinos Juniors (2-0), en donde terminó borrado del campo del Diego Maradona, y solamente sumó tres puntos sobre nueve con el entrenador interino.

Es por eso que Ibarra confesó: “Teníamos planteado un equipo contra Argentinos, cambiamos el esquema en base a los nombres que no podían estar, y buscamos ser ofensivos, no se dio y la derrota nos dolió mucho. Es difícil repetir el equipo si los jugadores no están aptos físicamente”.

“Óscar es un jugador de selección y le queremos encontrar el lugar en la cancha donde se sienta mejor. Todos tienen que estar preparados para cuando les toque ingresar”, elogió sobre el paraguayo Romero.

Además, Ibarra también tuvo palabras positivas para el mediocampista Agustín Almendra, que manifestó su deseo de irse de Boca en el próximo mercado de pases, mientras su vínculo caducará en junio del 2023.

“Agustín Almendra siempre fue tenido en cuenta en la Reserva hasta que se lesionó, su decisión no me corresponde hablarlo, aunque es una pena porque es un gran jugador. Lo tendré en cuenta como a todos los que estén en el club”, respondió el DT frente a la pregunta del portal Télam.

“Ya tenemos uno de los refuerzos como es Facundo Roncaglia, que está trabajando para ponerse bien físicamente, mientras que Martín Payero muestra mucho entusiasmo y lo estamos evaluando para ver si lo tendremos el fin de semana”, destacó.

La situación de Carlos Izquierdoz continúa frenada, desde el lado del club esperan que acerquen una oferta concreta para darle la salida antes de diciembre -se le vence el contrato-, y mientras tanto se recupera de su lesión en el pie y tobillo derecho.

El entorno del futbolista confía en que se pueda solucionar de manera rápida, aunque el Consejo del Fútbol apuesta por una oferta del exterior para contar con un ingreso y liberar un cupo para reforzar el plantel.

“No puedo hablar sobre Izquierdoz porque no está bien físicamente y acá solo podemos tener en cuenta a los que están. Veremos cómo se encontrará cuando se recupere”, respondió tajantemente.

El entrenador le dio un mensaje a la gente de Boca: “El hincha siempre nos alentó y lo seguirá haciendo, le quiero agradecer. Buscaremos el equipo y deseamos ganar todos los partidos que nos restan hasta fin de año”.

Boca continuará el sábado en Casa Amarilla con su trabajo previo al partido del domingo a las 20.30, cuando buscará una victoria para aplacar la crisis deportiva que atraviesa con su eliminación tempranera en la Libertadores de América y los escasos 12 puntos en el torneo local.