Federico Martínez compartió su trayectoria en Ronda Deportiva

Martínez compartió detalles reveladores de su formación, iniciando en una filial de Argentinos Juniors a la temprana edad de siete años en Posadas. A los 13 años, se trasladó a Rosario para unirse a Real Arroyo Seco, y posteriormente, realizó una prueba que cambiaría su vida al ser seleccionado por Boca Juniors.

Su tiempo en Boca, que abarcó siete años, fue descrito por Martínez como una experiencia formativa tanto en lo deportivo como en lo personal. Destacó el impacto positivo que tuvo el club en su desarrollo, subrayando la importancia de estar al 100% en un equipo de tal envergadura.

El futbolista recordó con emoción su primer contrato profesional a los 16 años, luego de conseguir un título en México. Sin embargo, señaló la exigencia constante de estar a la altura de las expectativas en un club de élite como Boca Juniors.

En cuanto a su participación en las selecciones juveniles nacionales, Martínez mencionó su experiencia en las categorías sub 15 y sub 17. Aunque lamentó quedar fuera del Mundial Sub 17 debido a una lesión, expresó la emoción y el honor de vestir la camiseta del país en competiciones internacionales.

Martínez concluyó reflexionando sobre el viaje desde el fútbol como una diversión inicial hasta convertirse en una pasión seria y comprometida. Su historia sirve como inspiración para jóvenes talentos locales que sueñan con seguir sus pasos en el mundo del fútbol profesional.