Mascherano habló tras su fichaje por Estudiantes de la Plata

LA PLATA. Javier Mascherano, jugador que supo ser capitán de la Selección Argentina de Fútbol, tuvo un encuentro íntimo con periodistas de diferentes medios en los que dejó algunas frases interesantes sobre su regreso al país.

Respecto de la situación que se vive en el país, dijo que “siempre traté de estar actualizado para saber lo que pasaba” y confesó que “es consciente de que no estamos bien, pero hay un optimismo general para que todo mejore”. Es que el mediocampista central volvió de China luego de haber vivido 10 años en Europa, aunque aclaró «que cuando me fui a Asia mi familia se vino a la Argentina”, añadió también que considera que “todos tenemos que ayudar a que tengamos un país mejor. No sólo depende de la clase política. Todos los ciudadanos nos tenemos que comprometer desde el lugar que nos toca”.

Consultado por si ha vivido con ansiedad este proceso de volver a jugar en el fútbol argentino, expresó que “no ha tenido lugar a la ansiedad porque tuvieron una pretemporada muy corta” y ante las expectativas del hincha cree “que el fútbol se vive de una manera muy diferente acá, ni mejor ni peor, si no distinta” entendiendo que el espectador es “muy pasional” pero que a la edad en la que se encuentra (35 años actualmente) trata de disfrutar lo máximo posible ya que sabe “que no le queda mucho” y busca “disfrutar de cada momento de una manera especial”.

Por ello agradeció a Estudiantes por la oportunidad y el trato que recibe día a día, afirmando que se siente “muy identificado” ya que “Cuando un equipo incorpora a un jugador de mi figura busca reforzar el aspecto colectivo” ya que no considera tener las características “para resolver solo un partido”, puntualizó el ‘Jefe’.

Seguí a MisionesCuatro en Google Noticias haciendo click aqui.