El futbolista argentino Mauro Zárate tuvo una fuerte pelea con el periodista deportivo Flavio Azzaro en medio de la emisión del programa Desayuno Americano, conducido por Pamela David y emitido por el canal América TV.

Antes de ese cruce, Azzaro había discutido en el estudio con Natalie Weber, esposa del mencionado delantero, que trabaja como panelista en el programa. El ida y vuelta había surgido por los fuertes comentarios que había hecho el periodista cuando Zárate dejó Vélez para sumarse a Boca, informó el portal TN.

A raíz de este altercado, el delantero del Cosenza de Italia llamó a la producción y salió al aire para liquidar al panelista invitado. “Nati sabe que no tiene que hablar con este pelo…, ya te lo dije gordi, es un pobre tipo que no tiene nada”, dijo el exjugador de Lazio e Inter de Italia, entre otros clubes.

“Ven, así es Mauro Zárate”, respondió Azzaro al escuchar los insultos. Por su parte, el delantero volvió a enfatizar: “Sí, y vos sos un cagón. Yo te estoy mirando por la tele, sos un cagón. Yo soy Mauro Zárate, no hablo en la tele, me junto con vos si nos tenemos que agarrar a trompadas. Yo estoy en mi casa, por irme a entrenar”.

A pesar de la intervención de la conductora, el futbolista no frenó con sus fuertes comentarios: “No, este tipo no da puntos de vista, este tipo sale en un programa diciendo pelo…de la gente, de los jugadores, es lo único que sabe hacer. Con este tipo no quiere hablar nadie. Yo quiero que mi mujer no hable con este tipo, me parece vergonzoso llevar a este tipo a un programa”.

Mauro Zárate mantuvo un fuerte cruce con Flavio Azzaro y lo insultó en vivo https://t.co/rFQeRvSsZ9 — Misiones Cuatro (@misionescuatro) June 28, 2023

“Yo podría hablar con gente del periodismo deportivo que no hace puterío, o con los hinchas pidiendo disculpas como ya lo hice en su momento con la gente de Vélez. Pero no con este tipo que no tiene nada en la vida, no va a llegar a nada, ya no sabe que hacer para volver al medio”, siguió Zárate.

“Si lo armaron todo Maurito, si siempre fuiste igual. Es obvio Pamela, justo Mauro estaba de casualidad acá hablando por teléfono. Lo armó ella con el marido”, replicó Azzaro, apuntando contra Natalie Weber y el futbolista.

“¿Armado para qué? ¿A mí qué me da esto? Vos no tenés que hablarle a mi mujer. ¿Vos te pensás que yo quiero hablar con vos?”, manifestó Mauro.