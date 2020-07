“Me llamó Riquelme, pero le dije que ahora no puedo ir a Boca”

Foto vía Telam

Marcos Rojo admitió que mantuvo contacto con el vicepresidente segundo de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, a quien le aclaró su imposibilidad de pasar al “Xeneize” a solo un semestre del retorno a su club de origen.

Rojo, mundialista con el seleccionado argentino en Brasil 2014 y Rusia 2018, reafirmó que su deseo es “jugar en Estudiantes” en caso de permanecer en el país, dado que por el momento deberá regresar al Manchester United de Inglaterra luego del vencimiento del préstamo que se acordó en enero pasado.

“Me llamaron (de Boca) para ver qué quería hacer, qué tenía pensado, si volver a Inglaterra o seguir en Estudiantes. Me llamó Riquelme, hablamos y me preguntó. Le dije que me quería quedar en Argentina pero que no puedo irme a Boca”, explicó durante una nota con Fox Sports.

Sobre esa postura, el marcador central abundó: “Hablé con todo el mundo, también en Estudiantes. No podía, no es el momento de esto, de hacer este paso a Boca. Llegué en enero, me recibieron como un ídolo, estoy muy agradecido al club por todo, por cómo me abrieron la puerta y el cariño de la gente. Si me fuera a Boca, no hablaría bien de mí”.

Desde su vuelta al club de La Plata, Rojo apenas jugó un partido (1-2 vs. Defensa y Justicia), luego se lesionó y más tarde llegó la suspensión por la pandemia de coronavirus.

“Tuve mala suerte. Hoy quiero jugar en Estudiantes. Si me quedo, es acá. Se lo dije a la gente y mi familia. No puedo hacer esto (irse a Boca), en un futuro nunca se sabe”, aclaró.

Rojo reconoció que su padre y uno de sus hermanos son fanáticos de Boca y que éste último le regaló una camiseta “xeneize” de Riquelme que utilizó en un picado de fútbol, imagen que se viralizó en las redes sociales.

“Fue antes del llamado de Riquelme. Es un jugador que me encanta y mi hermano lo sabía. La uso para los picados. No tengo ningún problema. Tengo mil camisetas de mil compañeros. Hasta tengo la camiseta de Maxi Meza de Gimnasia”, comentó.

Por último, confirmó que en los próximos días deberá reintegrarse al United: “Tengo que volver. Se me terminó contrato y debo empezar a armar la vuelta. Mi intención es quedarme hasta enero, hacer el esfuerzo otra vez. Desde el club me dieron la palabra de que lo van a intentar. No hay nada dicho, pero el club me comunicó que tendré que presentarme y entrenarme allá”.

Fuente TELAM