Tiger Woods vuelve a jugar después del accidente de auto que puso en riesgo su carrera

Foto: Reuters

El golfista estadounidense Tiger Woods, considerado uno de los mejores de todos los tiempos en su la disciplina, volverá a competir, 14 meses después de haber sufrido un grave accidente automovilístico que puso en riesgo su carrera profesional. La cita elegida para el regreso es el Masters de Augusta, que se disputará entre el jueves y el domingo en el estado de Georgia.

“En este momento, creo que voy a jugar”, afirmó Tiger Woods en rueda de prensa. En ese sentido, aseguró que planea “jugar otros nueve hoyos” este miércoles en la previa del comienzo del torneo y agregó que su recuperación del accidente “ha ido bien”.

“Me encanta competir y siento que, si todavía puedo competir a los más altos niveles, lo voy a hacer. Y si siento que puedo ganar, voy a competir. Si sintiera que no puedo ganar, no me verán allí”, afirmó Woods, que lleva varios entrenando y ensayando algunos hoyos en Augusta. Luego, insistió: “No me presento a competir en un evento si no creo que puedo ganar. Esta es la actitud que tengo”.

Destacó, además, que competir en Augusta este año representa “un reto distinto” a los que afrontó a lo largo de su carrera y que ha aprendido a enfocarse en lo que necesita hacer dependiendo de los momentos de su vida.

El 23 de febrero de 2001, Tiger Woods protagonizó un grave accidente automovilístico en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. El vehículo volcó y el deportista fue trasladado de urgencia a una clínica debido a “múltiples lesiones en las piernas”, reportaron las autoridades en aquel momento.

El golfista, de 46 años, sufrió fracturas en la tibia y el peroné de la pierna derecha, además de heridas en los huesos del pie y del tobillo, que lo tuvieron varios días internado tras ser operado en el hospital Harbour UCLA de Los Ángeles.

El pasado noviembre, al repasar su grave accidente, Woods reconoció que existió el riesgo de que fuera necesitarlo amputarle una pierna.

Hasta 2010, Tiger Woods fue mundialmente conocido por sus hazañas en el golf. Pero, a partir de ese año, su nombre comenzó a aparecer más en los tabloides y en las páginas de Policiales que en las secciones deportivas.

Su escandaloso divorcio de Elin Nordegren, la mujer sueca con la que se había casado en octubre del 2003 y con quien tuvo a sus dos hijos, Sam y Charlie, se desencadenó luego de un accidente de auto en el que el golfista estrelló su vehículo en su propio hogar al conducir en estado de ebriedad. Fue su por entonces esposa la que lo ayudó a salir del coche.

Las múltiples relaciones extramatrimoniales del golfista ya habían desgastado la relación y todo terminó en un trámite de divorcio en el que la mujer reclamó una cifra cercana a los 750 millones de dólares. Una verdadera fortuna.

Tras su separación, Woods inició un nuevo vínculo con la esquiadora Lindsay Vonn. Esa relación solo duró un año y la causa de la ruptura fue, una vez más, la adicción al sexo del deportista. De hecho, tras admitir sus problemas, fue ingresado en un centro de rehabilitación.

En 2017 se vio involucrado en otro accidente automovilístico. En aquella ocasión, la policía lo detuvo por quedarse dormido al volante y se constató que estaba manejando alcoholizado. Woods trató de defender diciendo que los medicamentos para una lesión en la espalda le causaban somnolencia.

Esta caída en desgracia de uno de los deportistas más destacados de los últimos tiempos tuvo su correlato en el alejamiento de varios patrocinadores y en el descrédito ante los ojos del público.

Su última gran aparición ante el ojo público fue hace 14 meses cuando perdió el control de su auto y sufrió el accidente automovilístico en la ciudad de Los Ángeles por el cual terminó en el hospital y fue operado de una pierna, informó el portal TN.