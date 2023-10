Triunfo histórico de Los Pumas: un logro significativo para el rugby argentino

Foto ilustrativa vía Twitter

“Argentina va a jugar su tercera semifinal. Para Los Pumas es muy importante”, destacó De Arrechea. Añadió que este logro es un motivo de honor y orgullo para el país, especialmente en un momento en el que las buenas noticias son escasas. “Es una buena noticia para un país que le cuesta tener buenas noticias”, señaló.

El ex jugador de rugby resaltó la popularidad del deporte en Argentina, con una cantidad significativa de jugadores y seguidores. “El rugby tiene una cantidad importante de jugadores y seguidores en el país. Es un deporte popularizado, y siempre que suceden estos eventos son importantes para el desarrollo del deporte”, explicó. Además, mencionó que los éxitos del equipo nacional inspiran a más jóvenes a unirse al rugby.

De Arrechea analizó la victoria de Los Pumas sobre Gales, destacando el carácter y la determinación del equipo. “Empezó perdiendo, se pudo reponer, y un tacle del último minuto definió el partido”, dijo. También subrayó la evolución del rugby argentino y la transición hacia un deporte más profesional. “Queda poco de amateurismo. Casi todos los Pumas juegan en equipos importantes del mundo. Cuando llegas a ese nivel, te buscan clubes de Europa donde tienen un rugby muy desarrollado”, agregó.

El impacto de estos logros en el rugby argentino es innegable. De Arrechea comentó: “Los chicos argentinos tienen la posibilidad de dedicarse como profesionales y terminar siendo jugadores de élite”. Cada vez que Los Pumas tienen una exposición a nivel mundial, se produce un aumento significativo en la participación de jóvenes en el deporte.

Sobre el próximo enfrentamiento contra los All Blacks, De Arrechea reconoció el desafío, pero no descartó sorpresas: “Creo que contra los All Blacks va a ser difícil, aunque Argentina siempre da sorpresas”. El entusiasmo y el apoyo a Los Pumas siguen creciendo, y el rugby argentino se mantiene en un emocionante camino de desarrollo y éxito en el escenario internacional.