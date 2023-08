Aumentos en insumos y dólar generan incertidumbre en el sector de la construcción

Uno de los aspectos destacados por Dei Castelli fue el significativo aumento en los precios de los insumos clave para la construcción. “El cemento registró un aumento del 12% y el hierro subió un 20%”, afirmó. Estas alzas representan un golpe para el sector, que depende en gran medida de insumos dolarizados en un contexto de volatilidad económica.

El impacto del lunes también se vio reflejado en la fluctuación del dólar oficial, que se disparó en un alarmante 23%. Dei Castelli señaló que este cambio repentino afecta directamente a los empresarios del sector, ya que muchos de los insumos y materiales utilizados en la construcción están atados al valor del dólar.

“Arrancamos todos con un lunes movido”, comentó, subrayando cómo la volatilidad económica está afectando a la industria. La incertidumbre actual ha hecho que cotizar proyectos sea un desafío. “No tenemos presupuesto y estamos esperando que el mercado se acomode”, explicó. Además, mencionó la falta de cotizaciones por parte de proveedores, lo que agrega un nivel adicional de complejidad a la planificación y ejecución de proyectos.

A pesar de la situación, el empresario afirmó que no hay obras paralizadas en este momento. Sin embargo, advirtió sobre la posibilidad de retrasos en proyectos si el mercado no se estabiliza y los insumos no están disponibles para la venta. El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción señaló que las elecciones suelen generar cimbronazos en la industria y que será necesario esperar para ver cómo se acomodan las condiciones.