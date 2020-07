Posible regreso a clases: Opinan que en Misiones “no están dadas las condiciones”

POSADAS. El docente opinó sobre el posible regreso a las clases presenciales en Misiones y enumeró las problemáticas existentes: “no creo que estén dadas las condiciones de que se vuelvan a dar clases, estuve consultado a los docentes que pensaban de esto”, expresó Alejandro Verón.

En ese sentido, sugirió “que cada establecimiento escolar elabore su protocolo”.

También mencionó que las condiciones de limpieza no están garantizadas: “hay escuelas que no tienen agua, la mayor parte del año no se garantiza los elementos de limpieza”.

“Hay escuelas que no tienen portero, que tienen personal no docente que les paga la municipalidad o la cooperadora”, reveló.

Conflicto salarial

Por otra parte, dijo que los docentes continúan reclamando aumento de sueldo: “nuestra provincia fue una de las primeras que suspendió las clases por el conflicto salarial. Estamos un poquito por arriba de la paritaria nacional, algunos piden la mitad del básico, otros que se iguale, estamos muy lejos de eso”, relató Verón.

“Hay muchísimos los interrogantes, sumado al conflicto salarial que tenemos los docentes”, agregó.

Por otra parte, opinó sobre la implementación de las clases virtuales: “a mi modo de ver, las clases virtuales no tuvieron éxito, la mayoría de los docentes no está capacitado para brindar esta modalidad, no digo que no tenga las condiciones. Muchos de los colegas tenían que poner su teléfono personal, estar pendiente todo el tiempo de que se cumplan las tareas”, manifestó Alejandro Verón.

En ese sentido, dijo que “hay una serie de problemas con esto de las clases virtuales para brindarle material de apoyo al alumno”.