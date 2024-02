La supuesta amante de Peso Pluma, rompió el silencio

Sahar Sonia fue señalada como la “tercera en discordia” en la ruptura de Nicki Nicole y Peso Pluma. Ahora la influencer rompió el silencio en su perfil de la red social, donde publicó un video con un extenso descargo.

“No sabía nada de su vida personal o sobre su relación. No sé quién es ella”, aseguró la influencer que tiene más de 64 mil seguidores en la red social de la camarita.

El descargo de Sahar, la mujer con la que Peso Pluma habría engañado a Nicki Nicole

“Mi nombre es Sahar, soy un influencer de Los Ángeles, solo quería venir aquí y hablar sobre lo que está pasando”, comenzó diciendo en un video mirando a cámara.

Acto seguido, expresó: “Sí, sé quién es Peso Pluma, no me mantengo al día con las noticias en español, no conocía su vida personal o su estado de relación actual, no sé quién es ella”.

A modo de cierre, expresó: “Acabo de pedir a todo el mundo que detenga el acoso porque no es la persona que soy, no tengo malas intenciones de romper una relación”.