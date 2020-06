Los programas de Ed Sullivan estarán disponibles en YouTube

Los legendarios programas del animador estadounidense Ed Sullivan, quien durante 23 años lideró la audiencia de ese país con un show en vivo de variedades por el que pasaron las más diversas e importantes figuras mundiales del espectáculo, estarán disponibles por primera vez en YouTube.

Así será posible fruto de un acuerdo entre las empresas UMe y SOFA Entertainment Inc. por los derechos de los archivos globales del “The Ed Sullivan Show”, cuya última emisión se produjo en 1971, consignó la agencia DPA.

Este envío, que era emitido en horario central y seguido por millones de familias, se convirtió en un espacio de llegada masiva al público para los artistas.

Allí, tuvieron sus primeras actuaciones en la televisión de Estados Unidos artistas como The Beatles, The Rolling Stones, Elvis Presley, Stevie Wonder, The Doors, The Jackson 5 y The Beach Boys entre otros.

Esto convirtió al show en escenario de famosos hitos ligados a la carrera de grandes leyendas, como el desembarco de The Beatles en Estados Unidos, en febrero de 1964; o el estreno en televisión de “Satisfaction”, de The Rolling Stones.

Por tratarse de un show familiar de llegada masiva, también son recordados algunos intentos de censura para evitar escándalos, como cuando se decidió que en la actuación de Elvis Presley sólo se lo enfocara de la cintura para arriba, para que no se vieran sus contoneos de caderas, escandalosos para la época.

Esto provocó también algunas rebeldías, como cuando Jim Morrison aceptó en camarines la sugerencia de cambiar una parte de la letra de “Light my fire”, por sus alusiones al sexo y las drogas, pero decidió dar marcha atrás ante las cámaras y optó por la versión original.

“The Ed Sullivan Show” también acercó al público local artistas de otros países de habla no inglesa como Edith Piaf, Brigitte Bardot, Sofia Loren, Gina Lollobrigida, Salvador Dalí o Andrés Segovia, entre otros.

Desde la Argentina, uno de los artistas que pasó por ese show fue el prestidigitador René Lavand, según puede verse en el documental biográfico “El Gran Simulador”.

Sin embargo, curiosamente, la figura que ostenta el récord de mayores invitaciones al programa fue el entrañable Topo Gigio.

