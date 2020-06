Dictarían prisión preventiva contra Pablo Schoenfisch

ELDORADO. En las próximas horas, el juez de Instrucción 1 de Eldorado, Roberto Saldaña, podría firmar la prisión preventiva contra Pablo Schoenfisch (18), el principal acusado del asesinato de Faustina Antúnez (56) y del intento de homicidio de Arnoldo Schoenfisch (59).

Mientras prosigue con las testimoniales en el marco de la causa caratulada como “homicidio agravado por el vínculo y tentativa de homicidio agrado por el vínculo”, el juez recopiló abundante probatoria contra el joven. Según trascendió en medios de prensa capitalinos, habría premeditación en el crimen ocurrido en la madrugada del 14 de Mayo, en el domicilio de las víctimas de la localidad de Santiago de Liniers.

Más de una docena de testigos ya declararon ante el juez y los testimonios comprometen a Pablo Schoenfisch. Al menos tres testigos lo relacionaron con el brutal ataque.

Los testimonios que complican al acusado

Entre estos, se destaca la declaración de un amigo del imputado que habría comentado ante el juez, que Pablo “tenía plata” en los días previos al ataque al matrimonio. En los allanamientos, los investigadores encontraron el ticket del banco con extracciones de dinero entre las pertenencias del joven. Faustina Antúnez, había denunciado que había extraviado su tarjeta de débito.

También fue comprometedor para el acusado, la declaración de una empleada doméstica de la familia del ex intendente de Santiago de Liniers. La mujer habría declarado que encontró un arma debajo del colchón de Pablo. Y reveló que el joven le habría preguntado sobre qué pasaría si matara a sus padres. Incluso se habría especulado con que nadie se enteraría. Además, el arma en cuestión es un revólver calibre 38, el mismo utilizado para cometer el crimen.

Pruebas que apuntan a la premeditación

Asimismo, el testimonio de un ex Gendarme, pariente directo de la familia, resultó determinante para la suerte del joven. Es que, de acuerdo a información que se filtró, Pablo le habría pedido concejos al ex uniformado, días antes del ataque, de cómo manipular un arma. Pero más importante, habría preguntado al ex militar sobre qué hacer para que no aparezcan rastros de parafina en las manos, luego de un disparo. Coincidentemente, las pruebas de parafina al acusado, dieron resultado negativo.

Con relación a esta pista, hay que decir que el juez Saldaña ordenó un peritaje por dermotest ante el fallo del guantelete de parafina. Además, pidió que analicen unos guantes de lana con cuerina que pertenecen al joven y estaban entre sus pertenencias en la casa de sus abuelos.

Toda esta probatoria y las testimoniales permitirían al juez sustentar el dictamen de prisión preventiva contra el acusado.

Por otra parte, es preciso recordar que Arnoldo Schoenfisch, salvó milagrosamente su vida. Como su esposa Faustina Antúnez, recibió un disparo en la cabeza. El balazo le perforó el cráneo, pero se recuperó. Aunque perdió la vista producto del daño sufrido en sus nervios ópticos.