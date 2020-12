Mirtha Legrand volvió a la televisión después de 9 meses de ausencia

Foto vía Teleshow

Mirtha Legrand volvió a la televisión después de nueve meses de ausencia. Lo hizo en una emisión especial de La Noche de Mirtha, que grabó el sábado a la tarde junto a su nieta, Juana Viale, quien se hizo cargo de la conducción del ciclo desde el 15 de marzo, cuando la diva eligió priorizar su salud e interrumpir su trabajo para evitar el contagio de coronavirus.

El tan esperado programa comenzó con 7.6 puntos de rating, con la apertura a cargo de Juana Viale. A diferencia de las otras emisiones, en esta ocasión se la notó muy emocionada ante la presencia de su abuela en el estudio. “La señora Mirtha Legrand vuelve a su mesa para todos ustedes. Es una felicidad enorme. Como conductora me siento nerviosa porque la voy a entrevistar yo, quédense tranquilos. Así que es un peso pesado que tengo que enfrentar en la mesa, ni más ni menos. Estoy feliz como nieta que mi abuela pueda venir a su programa… Las emociones las dejamos para después”, expresó, al notar que su voz se entrecortaba.

A Juana se la vio espléndida como siempre. Lució un vestido de Gino Bogani con un diseño con cola en organza labrada y trabajada. La falda con movimientos irregulares, en el frente un escote profundo y la espalda totalmente al descubierto con volados. Para completar el look eligió joyas. El peinado elegido para esta edición especial: un recogido alto con raya al medio.

En el segundo bloque, cuando el rating, según Ibope, marcaba 10.2 puntos para el programa de El Trece, Mirtha Legrand hizo su tan esperada presentación. Primero tomó a su nieta de la mano y lanzó unos besos a la distancia para los trabajadores de la productora StoryLab que se encontraban en el estudio, que la recibieron al grito de “¡Chiquita! ¡Chiquita!” Ella, muy sensibilizada, dijo: “¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Qué linda vuelta, qué maravilla”.

Mirando a los ojos a su nieta, le dijo: “¿Quién hubiera dicho, cuando eras chiquitita, que íbamos a estar juntas? Te quiero felicitar porque lo que has hecho es maravilloso, Juana”.

Mirtha lució un vestido al cuerpo color azul Francia con piedras bordadas a mano del diseñador Claudio Cosano. Aros gota negros, una esclava de brillantes y anillos plateados con piedras negras.

A las 22.05, con 10.7 puntos de rating, nieta y abuela se sentaron en la histórica mesa para darle inicio al mano a mano.

Mirtha contó que a lo largo de estos meses estuvo acompañada en todo momento por su asistente personal, Elvira, y que el comienzo de la cuarentena no fue difícil para ella, pero que a medida que avanzaban los meses empezó a sentir que el encierro se hizo “insoportable”.

“¿Sabés qué es lo que me mata? La cama. Me cuesta salir de la cama. Tengo mi cuarto, mi televisión, mis libros y camino… Tengo un departamento grande, entonces camino, pero no es lo mismo”, contó la diva. Según su testimonio, tiene algunos inconvenientes para desplazarse pero no utiliza bastón.

Aseguró que para ella la televisión es “un vicio” y que se ha mantenido muy informada durante todos estos meses. Por el encierro, que la privó de hablar cara a cara con otras personas, solía leer los diarios en voz alta. Fue durante estas declaraciones que el programa tocó el pico de 13.7 puntos de rating.

Por supuesto, todos los fines de semana siguió atentamente a su nieta: “Lo que has hecho es admirable. La evolución que has tenido es tan admirable que te desconozco. No sabía que tenías estas virtudes”. “¡Yo tampoco!”, le respondió Juana, entre risas.

Uno de los momentos más emotivos tuvo lugar cuando Mirtha recordó a su hermana, Goldy, quien murió el 1 de mayo. “Fue terrible para mí. Me he dado cuenta de que es la mitad de mi vida. Imaginate: mi hermana, mi gemela, toda la vida juntas… Hay noches que me despierto llorando por ella”, contó, con mucho dolor, mientras el rating marcaba 12.6 puntos.

Por supuesto, la diva también se refirió a la actualidad, y realizó un muy duro análisis sobre la situación económica en la Argentina: “La pandemia nos ha pegado muy duro y la veo muy difícil. Hay mucha pobreza… ¿Sabés qué es lo que más me aterra? La desocupación, la gente que no tiene trabajo. En casa, cuando éramos chicos en Villa Cañás, comíamos con nuestros padres y cuando hablaban de alguien que estaba sin trabajo era un dolor… Era terrible pensar que alguien no llevaba dinero a su casa para comer. Y ahora ves que hay mucha gente pobre. La desocupación aumentó”.

Mirtha se llevó una gran sorpresa cuando su hija, Marcela Tinayre, ingresó al estudio. “¡Tres generaciones en un mismo programa!”, exclamó la Chiqui, con 8.3 puntos de rating.

La emoción volvió a adueñarse del estudio con un video que grabaron destacadas figuras del mundo del espectáculo -y también amigos de Mirtha- para dejarle un mensaje de aliento a la diva en este momento tan especial de su vida. Los que participaron del mismo fueron Juan José Campanella, Gino Bogani, Graciela Borges, Jorge Lanata, Ricardo Darín, Adrián Suar y Susana Giménez.

“Me encanta que vuelvas a la tele con Juana, que lo ha hecho muy bien, cada día mejor. Está muy canchera y muy linda. Te mando miles de besos, hace mucho que no hablamos por teléfono, pero me ha pasado de todo, ya te voy a contar. Te amo y mucha suerte”, la dijo la Su a Mirtha.

El cierre del programa, con 10.9 puntos de rating, estuvo marcado por las lágrimas de Mirtha. Juana le puso la voz a un video en el que se hizo un repaso por la destacada trayectoria de su abuela, quien no pudo contener la emoción. La diva tomó a su nieta y a su hija de la mano y dijo: “Desde los 14 años que trabajo, toda una vida… En este tiempo que he estado tan sola en mi casa y sin salir me entró como una cosa de evocar mi vida y entonces pensaba todo lo que he pasado desde chiquita. Todo maravilloso… Mi vida ha sido muy placentera. Daniel (Tinayre) siempre me decía: ‘Sos una mujer fuerte, milagrosa y afortunada’”.

Marcela aprovechó para elogiar la destacada labor de su hija, Juana: “Su pasión por ser actriz era para ocultar su verdadera personalidad y acá a ella la descubrió todo el mundo, desde lo más profundo de sus pensamientos, sus vivencias y sus amores. Cuando dije que ella pregunta desde el no saber no es que sea bruta, porque ella es brillante, sino que eso es lo que la gente amó: no se puede saber todo en la vida, entonces sus dudas hicieron que sea tan amada. Y a mí eso me llena de amor”.

Finalmente, las tres mujeres alzaron las copas y brindaron respetando la distancia, con un rating de 11.4 puntos. Primero manifestaron sus deseos a “nivel país”, y Mirtha dijo que ella quiere que aparezca la vacuna contra el coronavirus. Luego, ahondaron en el aspecto personal. En ese sentido, la diva escuchó lo que le dicta su corazón: “Que la gente me quiera”. Para despedirla, ingresó al estudio su bisnieta, Ámbar De Benedictis, hija de Juana Viale y Juan De Benedictis, y le entregó un ramo de flores a la Chiqui.

Para que el regreso pudiera suceder, se respetó un estricto protocolo para reducir los riesgos de contagio. “Lo primordial es mantener la burbuja de Mirtha. Ella decidió tomar este riesgo, pero vamos a darle todas las garantías para que esté a salvo”, le aseguró a Teleshow la producción del programa.

Chiquita salió completamente lista de su casa este mediodía para grabar el programa. Su peinado y maquillaje estuvo a cargo de Lía Sánchez y Gladis Andrade, sus estilistas de siempre. Ingresó al Estudio Mayor, desde donde se emite el ciclo, dentro de su propio auto, y usó guantes y barbijo, además de anteojos, para protegerse del virus. Al llegar a su camarín habitual, fue recibida entre aplausos y una ovación de parte de su equipo de producción, personal de limpieza y la seguridad.

El camarín estuvo debidamente desinfectado, para poder cambiarse antes de comenzar el programa. Por otra parte, se decidió hisopar a todas las personas que, por cuestiones técnicas, deban tener contacto estrecho con Mirtha. Y la cantidad de gente que podrá ingresar al lugar fue limitada, justamente, para cuidarla como corresponde, informó TELE SHOW