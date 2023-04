Morrissey afirmó que visitará Latinoamérica

Hay excelentes noticias para los fanáticos de Morrissey, pues el músico acaba de anunciar que llegará a Latinoamérica a fines de este año. A través de la web MorrisseyCentral comunicaron lo siguiente: “Morrissey girará por Centroamérica y Sudamérica entre septiembre y octubre de este año. Las fechas se informarán en breve”. La última vez que el artista visitó Argentina fue en 2018 para presentar Low In High School.

Morrissey protagonizó diversas polémicas en el último tiempo, muchas de ellas en torno a su nuevo disco Bonfire of Teenagers, que iba a ser lanzado originalmente en el primer trimestre del 2023 pero aún no ha salido a la luz. El exThe Smiths abandonó Capitol Records, el último sello discográfico al que se había aliado, y en un comunicado los acusó de querer sabotear el lanzamiento de su nuevo material. Actualmente, el disco quedó retenido por el sello, que tiene los derechos de publicación del mismo.

Bonfire of Teenagers estuvo producido por Andrew Watt y contó con las participaciones de Chad Smith de Red Hot Chili Peppers en batería y Josh Klinghoffer en guitarras, percusión y teclados. Además, Miley Cyrus, que había colaborado en una de las canciones, pidió que su participación en el disco no fuera incluida por motivos que definió como “externos”.

Como adelanto de este trabajo, el músico lanzó las canciones “Rebels Without Applause”, “I am Veronica” y “Bonfire of Teenagers”, que seguramente sonarán por estas tierras en los shows que anunciará. Por otro lado, Morrissey reveló que ya está trabajando en otro disco, Without Music The World Dies, cuyo productor será Joe Chiccarelli.