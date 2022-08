Dos ex Hermética desembarcan en Misiones

La agrupación conformada por Claudio O’Connor, Tano Romano, Karlos Cuadrado y Javier Rubio desembarcará en nuestra ciudad en el marco de una gira por el Litoral. La cita para todos será este jueves 11 de agosto a las 22:00 horas.

Las entradas anticipadas se consiguen en: la boletería de UMMA y en autoservicio PITTER (3 de febrero esquina entre ríos). Para venta online en compras misiones y pase show.

Luego de una serie de shows agotados en el Estadio Obras y en el resto del país, La H no Murió llegará como formación por primera vez a la capital misionera para tocar y cantar los clásicos de siempre para demostrar que el metal está más vivo que nunca. El show promete ser inolvidable para los fanáticos de la emblemática Banda Hermética y el metal argento.

La H No Murió se ha convertido en el show más convocante del género luego de su comienzo en 2019 con 5 Teatro Flores, 3 Estadio Obras y presentaciones por todo el país siempre con localidades agotadas.

Apreciaciones sobre La vuelta

Sobre la vuelta al ruedo, Claudio O’Connor, cantante de “La H no murió”, dijo: “volvimos con un cambio en la formación, nuevo baterista, fue la prueba de fuego para él”.

“Nos hizo re bien, yo al principio estaba medio asustado, era como volver a empezar…. Ya sabía que hacer algo nos iba a levantar un poco el ánimo. Lo peor de todo es tener condiciones, tener cosas para hacer y que no se pueda hacerlas por motivos externos a uno”, contó en el sitio Headbangersla.

Hablando de la recepción de la gente a Javier Rubio, el nuevo baterista, contestó: ‘Por suerte lo recibieron muy bien, incluyó un pequeño solo de batería, como para presentarse. Un solo cortito, no es que dura media hora tampoco (risas). Y la verdad, recibió un aplauso contundente”.

Sobre si la gente a veces no perdona el éxito a algunas bandas: “Yo creo que a veces las personas se equivocan en los conceptos. Acá no hay nada que perdonar, no hay ningún pecado, somos músicos de Rock, nos divertimos tocando y lo hacemos para divertirnos. No somos una entidad política