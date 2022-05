El cantante de Metallica tomó mate en pleno recital: “¡Salud!”

Captura de Instagram vía La Nación

Sencillez es lo que definió a James Hetfield, líder de Metallica, en la presentación que realizó con su banda en el Campo Argentino de Polo este domingo 1° de mayo. Antes de interpretar una de sus icónicas canciones, el cantante sorprendió a los presentes al tomarse un mate y se llevó todos los aplausos por parte de los espectadores.

La banda colmó la Avenida del Libertador y brindó un show para más de 60 mil personas. Se trata de su regreso al suelo argentino tras su último recital en el Lollapalooza de 2017. Si bien su presencia estaba pactada para el año 2020, sus eventos se pospusieron a raíz de la pandemia por coronavirus. Pese a todos estos inconvenientes, a lo largo de este tiempo, Hetfield dejó en claro que mantiene viva la cultura de Argentina en sus preferencias y lo demostró arriba del escenario de una forma particular.

Al grito de “¡Salud!”, el vocalista mostró la popular infusión que lleva en cada lugar, la ingirió y no tardó en recibir aplausos por parte del público, que aprobó el gesto del estadounidense. James terminó su mate y se dispuso a interpretar la canción “Sad but true”, de su quinto álbum.

Inmediatamente, cientos de personas felicitaron al artista en las redes sociales a través de comentarios. “James Hetfield hizo una pausa para tomarse un mate en pleno concierto. ¿Ustedes entienden que lo hizo el cantante de Metallica?”, escribió una fanática en Twitter. “Humildad no le falta al querido Hetfield”, apuntó otro usuario.

Asimismo, otra joven, además de remarcar el gesto de Hetfield, también mencionó el momento en el que Robert Trujillo, bajista de Metallica, se tomó una pausa en pleno show para gritar “¡Vamos Argentina!”. “Fue un sábado totalmente místico”, afirmó.

Captura Flow/ La Nación

Si bien varios se sorprendieron por este hábito de James, otros usuarios explicaron que es algo totalmente habitual en él y que lleva su mate en cada grabación o evento importante de la banda. En ese sentido, argumentaron que todo se debe al matrimonio que lleva, desde el año 1997, con la rosarina Francesca Tomasini, con quien tiene tres hijos en común: Calli, Castor y Marcella. Al parecer, es una costumbre muy arraigada en la familia y el cantante la aplicó en su rutina diaria desde hace largo tiempo.

La banda se llevó todos los aplausos por parte de su fiel público gracias al increíble repertorio que explotó en escena. El grupo tocó 16 canciones, entre las cuales hubo un mix de sus mayores hits. En el inicio, abrió el show con “Whiplash” (1983), uno de sus temas más reconocidos.

A continuación, con el pogo ya iniciado y con la euforia de los espectadores, tocaron “Fuel” (1997), mientras de fondo las pantallas proyectaban unas imágenes oscuras que se camuflaron en un ambiente ochentoso y metalero.

El “álbum negro” de Metallica también se escuchó con los temas “Holier Than Thou” (1991), “Seek and Destroy” (1982) y “One” (1988). Luego, la banda procedió a deleitar a los presentes con “Sad But True” (1991), “The Unforgiven” (1991), “Creeping Death” (1984), además de otras piezas más actuales como “Moth Into Flame” (2016) y “No Leaf Clover” (1999).

James Hetfield tomando un mate en pleno recital. Momento "mi país mi país" 🇦🇷 #Metallica pic.twitter.com/tAvqVgGNXY — Gastón J. R. (@GastonJR31) May 1, 2022

Casi al final de la noche, un clásico de los 80 llegó a la escena con “Master of Puppets” (1986) y, luego de una pausa, el conjunto expresó al unísono “Spit Out the Bone” (2017). El broche final lo hicieron con “Nothing Else Matters” (1991) y de esa forma concluyeron con un evento que quedó guardado en la memoria de sus fanáticos argentinos.

El show de Metallica también se visualizó por streaming a través de la plataforma Flow, en la que unas más de 250 mil personas disfrutaron de sus míticas canciones, informó el portal La Nación.